= ماذا يحدث لجسمنا عند تناول تفاحتين في اليوم؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - برغم فوائد التفاح الكثيرة، إلا أن الإفراط بتناوله له تأثير خطير على الصحة، بحسب ما كشفت عنه الدكتورة ناديجدا تسابكينا، خبيرة التغذية الروسية.

وأشارت الطبيبة الروسية في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن التفاح يخفض من احتمال الإصابة بالسرطان، وهو غني بالفيتامينات والمواد المفيدة، ولكن لا ينصح بتناوله بكميات كبيرة.

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وأوضحت تسابكينا أن التفاح غني بفيتامينات A وС وВ1 وВ2 وРР وЕ والمغنيسيوم والفوسفور واليود والحديد والسيلينيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك. ويقلل التفاح من احتمال الإصابة بالسرطان، ويحسن الذاكرة ويعزز منظومة المناعة ومرونة الأوعية الدموية. وبفضل احتوائه على مجموعة فيتامين В (الريبوفلافين والثيامين وفيتامين В-6) يحسن صحة الجهاز العصبي.

وأضافت: "ولكن الإفراط بتناول التفاح يمكن أن يضر مينا الأسنان ويتسبب بتسوسها. وتحتوي بذور التفاح على سم السيانيد، لذلك من الأفضل عدم تناول بذوره". بالطبع يمكن لجسم الإنسان معالجة كميات صغيرة من السيانيد، ولكن الجرعة الزائدة تكون قاتلة.

وأوصت الطبيبة بتناول ما لا يزيد عن تفاحتين متوسطتين في اليوم، ويفضل إعطاء الأفضلية للتفاح الأخضر. وقالت: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية ويحاولون الحفاظ على وزنهم، فإن التفاح الأخضر ملائم لهم أكثر".