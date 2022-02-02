نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لجميع المقيمين والمغتربين في المملكة.. توضيح هام من الجوازات السعودية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية اليوم الأربعاء توضيحا هاما لجميع المقيمين في المملكة.

وقالت الجوازات السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر “هوية مقيم الرقمية” المتاحة عبر تطبيق أبشر أفراد، تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية”.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

= لجميع المقيمين والمغتربين في المملكة.. توضيح هام من الجوازات السعودية

= انحراف طائرة ركاب عن مدرج المطار في بولندا وعلى متنها 102 راكبا

= تلاوة "الفاتحة" بصوت السفير الياباني لدى السعودية.. فيديو

= ماذا يحدث لجسمنا عند تناول تفاحتين في اليوم؟

= 6 أطعمة شائعة يتناولها الكثير من الناس وهي سبب رئيسي لارتفاع السكر في الدم.. تعرف عليها

= امرأة محرمة بزي الرجال الشرعي أثناء العمرة .. شاهد صورة تثيل الجدل في السعودية

= عريس يطلق عروسته أثناء (المُضاجعة) لسبب غريب .. وعندما استلقى فوق السرير كانت الصدمة التي جعلته يندم ويعيد زوجته !؟

= لن تصدق ما ستراه عيناك : حمار وحشي شجاع يهاجم لبؤة وينقذ صغيره قبل افتراسه بلحظات! (شاهد)

= زوجة جمال عبدالناصر تفاجئ المصريين وتحرج السيسي بهذه الرسالة التي نشرتها أمام العالم .. شاهد لن تصدق ماذا قالت ؟

= لعشاق مشاهدة قيامة عثمان الموسم الثالث من المؤسس عثمان الحلقة 80 مترجمة في الجزء الثالث من المسلسل..شاهد اعلان 2من الحلقة!

= "ماتوا حاضنين بعض ومتجمدين".. أحد أقارب ضحايا الغاز في الشرابية يكشف تفاصيل مؤلمة (فيديو)

كما أكدت الجوازات في تغريدة أخرى أنه “ابتداء من 1 فبراير 2022م .. تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة (محصّن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى (8) أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية (18) عامًا فأكثر”.

وكانت المديرية العامة للجوازات أطلقت في مارس الماضي خدمة “هوية مقيم الرقمية”، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية المتسارعة وخطواتها الحثيثة، في تطويع التقنية لخدمة المواطن والمقيم، داخل وخارج السعودية، وتسهيل الحصول على خدمات الوزارة بكل يسر وسهولة.

ووفرت الجوازات من خلال تطبيق “أبشر أفراد” نسخة رقمية من “هوية مقيم” قابلة لاستعراضها في أي وقت ومن دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، بعد تحميلها المرة الأولى، كما ستكون كافية لاستخدامها في إجراءات الإثبات لدى الجهات الأمنية في حال عدم حمل أصل الهوية.