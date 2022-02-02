نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منها منع تليف الكبد.. فوائد تناول القهوة السوداء على صحتك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، وبفضل المستويات العالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة، تحسن من صحتك.

وتشير الدراسات إلى أن من يشربون القهوة لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، لذا سنعرض لكم أبرز فوائدها كما ذكر في موقع "healtline".

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- تحسن مستويات الطاقة

يمنع الكافيين ناقلًا عصبيًا مثبطًا في دماغك، مما يسبب تأثيرًا منبهًا، هذا يحسن مستويات الطاقة وحالتك المزاجية.

-تساعدك على حرق الدهون

تظهر العديد من الدراسات أن الكافيين، يزيد من حرق الدهون ويعزز معدل الأيض.

-تحسن صحتك البدنية

يزيد الكافيين من مستويات الأدرينالين ويطلق الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية، كما أنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء البدني.

-يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

تظهر العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة أن شاربي القهوة لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهي حالة خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

-يحميك من مرض الزهايمر والخرف

شاربو القهوة لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بمرض ألزهايمر.

-تمنع تليف الكبد

لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بتليف الكبد، والذي يكون ناتجًا عن العديد من الأمراض التي تصيب الكبد.

-يحارب الاكتئاب

تقلل القهوة من خطر الإصابة بالاكتئاب، وتقلل بشكل كبير من خطر الانتحار.

-يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان

سرطان الكبد والقولون والمستقيم هما السببان الثالث والرابع لوفاة السرطان في جميع أنحاء العالم، ومن يشربون القهوة لديهم مخاطر أقل لكليهما.

-تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية

تسبب القهوة زيادات طفيفة في ضغط الدم، والتي عادة ما تنخفض بمرور الوقت، ولا يتعرض شاربو القهوة لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب ولديهم مخاطر أقل للإصابة بالسكتة الدماغية.