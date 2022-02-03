نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عريس يشكو من ألم شديد أسفل بطنه في ليلة الدخلة .. وحينما ذهب إلى الطبيب كانت الصدمة! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية في جمهورية مصر العربية، خضوع عريس لجراحة عاجلة، عقب تعرضه لانفجار الزائدة الدودية في ليلة زفافه.

حيث وجه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهذا الشاب لانقاذ حياته، بعد معاناته من آلام حادة بالبطن.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

= نقص فيتامين B12 في الجسم يهددك باضطراب نفسي خطير وعدم انتظام ضربات القلب وضعف العضلات.. إليك 7 أطعمة تعوض نقص هذا الفيتامين الضروري لجسمك

= عريس يشكو من ألم شديد أسفل بطنه في ليلة الدخلة .. وحينما ذهب إلى الطبيب كانت الصدمة!

= خضار يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة.. تعرف عليه وابتعد عنه فورا

= لجميع المقيمين والمغتربين في المملكة.. توضيح هام من الجوازات السعودية

= انحراف طائرة ركاب عن مدرج المطار في بولندا وعلى متنها 102 راكبا

= تلاوة "الفاتحة" بصوت السفير الياباني لدى السعودية.. فيديو

= ماذا يحدث لجسمنا عند تناول تفاحتين في اليوم؟

= 6 أطعمة شائعة يتناولها الكثير من الناس وهي سبب رئيسي لارتفاع السكر في الدم.. تعرف عليها

= امرأة محرمة بزي الرجال الشرعي أثناء العمرة .. شاهد صورة تثيل الجدل في السعودية

= عريس يطلق عروسته أثناء (المُضاجعة) لسبب غريب .. وعندما استلقى فوق السرير كانت الصدمة التي جعلته يندم ويعيد زوجته !؟

= لن تصدق ما ستراه عيناك : حمار وحشي شجاع يهاجم لبؤة وينقذ صغيره قبل افتراسه بلحظات! (شاهد)

= زوجة جمال عبدالناصر تفاجئ المصريين وتحرج السيسي بهذه الرسالة التي نشرتها أمام العالم .. شاهد لن تصدق ماذا قالت ؟

= لعشاق مشاهدة قيامة عثمان الموسم الثالث من المؤسس عثمان الحلقة 80 مترجمة في الجزء الثالث من المسلسل..شاهد اعلان 2من الحلقة!

= "ماتوا حاضنين بعض ومتجمدين".. أحد أقارب ضحايا الغاز في الشرابية يكشف تفاصيل مؤلمة (فيديو)

وأضاف “مسعود” على الفور تم تحويل الحالة لمستشفى فاقوس النموذجي، وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وتم فتح غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة للحالة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحالة الصحية للعريس مستقرة عقب الخروج من غرفة العمليات، ويخضع للرعاية الصحية تحت إشراف مدير مستشفي فاقوس النموذجي.

وتوجه الدكتور هشام مسعود بالشكر لمدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية، ومدير مستشفى فاقوس النموذجي، وكافة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، للعمل بأقصى جهد لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.