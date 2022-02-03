نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صور مسربة من داخل منزل عادل إمام .. وغرفة نومه تحفة فنية لن تصدق ما ستراه عيناك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر الفنان الكبير عادل إمام أبرز وأهم الممثلين في مصر والوطن العربي، وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسة المتعلقة بالدين والقضايا الاجتماعية، حيث تحظى بعض أعماله السينمائية والتلفزيونية بالجرأة.

وُلد الفنان عادل إمام ولد في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، وتخرج من كلية الزراعة، والتي مانت بدايته الفنية، حيث بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما وكانت بدايته عام 1962 بأدوار صغيرة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

= صور مسربة من داخل منزل عادل إمام .. وغرفة نومه تحفة فنية لن تصدق ما ستراه عيناك

= 5 فواكه تنزل نسبة السكر في الدم وتسيطر عليه فورا وتحفز الأنسولين بشكل مذهل .. تعرف عليها الان

= نقص فيتامين B12 في الجسم يهددك باضطراب نفسي خطير وعدم انتظام ضربات القلب وضعف العضلات.. إليك 7 أطعمة تعوض نقص هذا الفيتامين الضروري لجسمك

= عريس يشكو من ألم شديد أسفل بطنه في ليلة الدخلة .. وحينما ذهب إلى الطبيب كانت الصدمة!

= خضار يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة.. تعرف عليه وابتعد عنه فورا

= لجميع المقيمين والمغتربين في المملكة.. توضيح هام من الجوازات السعودية

= انحراف طائرة ركاب عن مدرج المطار في بولندا وعلى متنها 102 راكبا

= تلاوة "الفاتحة" بصوت السفير الياباني لدى السعودية.. فيديو

= ماذا يحدث لجسمنا عند تناول تفاحتين في اليوم؟

= 6 أطعمة شائعة يتناولها الكثير من الناس وهي سبب رئيسي لارتفاع السكر في الدم.. تعرف عليها

= امرأة محرمة بزي الرجال الشرعي أثناء العمرة .. شاهد صورة تثيل الجدل في السعودية

= عريس يطلق عروسته أثناء (المُضاجعة) لسبب غريب .. وعندما استلقى فوق السرير كانت الصدمة التي جعلته يندم ويعيد زوجته !؟

= لن تصدق ما ستراه عيناك : حمار وحشي شجاع يهاجم لبؤة وينقذ صغيره قبل افتراسه بلحظات! (شاهد)

= زوجة جمال عبدالناصر تفاجئ المصريين وتحرج السيسي بهذه الرسالة التي نشرتها أمام العالم .. شاهد لن تصدق ماذا قالت ؟

= لعشاق مشاهدة قيامة عثمان الموسم الثالث من المؤسس عثمان الحلقة 80 مترجمة في الجزء الثالث من المسلسل..شاهد اعلان 2من الحلقة!

= "ماتوا حاضنين بعض ومتجمدين".. أحد أقارب ضحايا الغاز في الشرابية يكشف تفاصيل مؤلمة (فيديو)





وفي منتصف السبعينات بدأت شهرته، وذلك من خلال أدواره الكوميدية الممزوجة بالطابع السياسي، وأدى أكثر من مائة فيلم خلال فترة وأخرى، ورغم الشهرة والجماهيرية الكبيرة التي حظى بها الفنان عادل إمام إلا انه دائمًا ما يحرص على إبقاء حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء.

ورغم التكتم الشديد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مُسربة من داخل منزل عادل إمام، والذي صدم الجمهور بفخامته.





ويسكن الفنان عادل إمام في قصر بمنطقة المنصورية، المنصورية بارك التابعة لمنطقة كرداسة، وهي منطقة تجمع العديد من الشخصيات الهامة في مصر من فنانين وسفراء وخلافه.

وتبلغ مساحة الفيلا الداخلية حوالي 100 فدان، محاطة بسور كبير، وعلى البوابة هناك لافتة مكتوب عليها «فيلا أل إمام» باللون الأبيض على خلفية زرقاء.

ووفقًا لعدد من المقربين من أسرة الفنان عادل إمام فإن الدخول للقصر الفخم ونجده محاط بسور كبير وبه حديقة مميزة مليئة بالأشجار والنخيل، مع وجود حمام سباحة كبير الحجم، ليعطي مظهرًا جماليًا مميزا للفيلا الخاصة بالزعيم.

ويتميز المطبخ الخاص بمنزل الزعيم بالطابع العصري والعملي في نفس الوقت وذلك بوجود الديكورات الخشبية باللون البني المميز، مع وجودها على الطراز الامريكي الحديث.

وحدات الاضاءة في جميع الغرف الرئيسية بفيلا الزعيم تشكل عنصر هام من عناصر الديكور الخاصة بالمنزل، فقد تم اختيارها بعناية لتناسب الذوق العام والديكورات العامة للمنزل، والتي بالضرورة تعبر عن الذوق الرفيع لآصحاب المنزل.