= فيديو من البئر .. طفل يغرق في بئر بعمق يصل إلى 62 مترا ولا زال عالقًا حتى الآن (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تتواصل الجهود حتى الآن لإنقاذ الطفل المغربي ريان صاحب الخمس سنوات، والذي سقط في بئر في إقليم شفشاون، منذ مساء الثلاثاء الماضي، بينما تشير التقديرات إلى أنه لا زال حيا.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فالطفل ريان سقط في غفلة من والديه في بئر بعمق يصل إلى 62 مترا، بينما الطفل عالق على بعد نحو 35 مترا، ويعاني من إصابة وجروح طفيفة في رأسه، مؤكدة أن عناصر الوقاية المدنية تمد الطفل بالأوكسجين.

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ولفت الموقع الإخباري المغربي إلى أن عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية وعدد من الأهالي يحاولون إنقاذ الطفل، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن، مشيرا إلى أنه نظرا لضيق البئر فشلت جهود متطوعين حاولوا الوصول إلى الطفل وانتشاله.

وبحسب وسائل إعلام محلية تتركز الجهود حاليا على الحفر بشكل أفقي لتوسعة البئر والتمكن من الوصول إلى الطفل، مستخدمين جرافة ووسائل حفر بدائية وتقليدية.

وتخشى أسرة الطفل من وفاته أثناء عملية إنقاذه، فيما دشن عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حملات للضغط على السلطات لإسراع عملية انقاذ الطفل حيث مر عليه أكثر من 30 ساعة في البئر دون طعام أو ماء.