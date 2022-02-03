= شابة حسناء تتظاهر بالذهاب للعمل لإرضاء والديها.. بعد عامين كانت المفاجأة التي أذهلت جميع أفراد الأسرة! (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن قصة نجاح شابة أسترالية من أصول صينية تدعى جين لو، والتي تظاهرت بالعمل في وظيفة مكتبية أراد والداها أن تقوم بها، في الوقت الذي كانت فيه تجهد في بيع الأزياء.

رغم المصاعب، نجحت جين لو بتأسيس شركة الأزياء الشهيرة "شوبو" وجمعت ثروة تتجاوز 74مليون دولار خلال أعوام قليلة.

وقالت جين، إنها كانت تتظاهر بالذهاب إلى العمل وتركب الحافلة مع والدتها، قبل أن تتوجه إلى عملها السري الذي يتمثل في بيع الأزياء.

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في عام 2010، اقترحت إحدى الصديقات على جين بدء عمل تجاري لبيع الملابس في كشك، فتركت وظيفتها، واشترت كمية كبيرة من الملابس، وحاولت بيعها، إلا أن الأمور لم تجر على ما يرام، لأن صديقتها انسحبت من العمل معها.

وبعد عامين من العمل الدؤوب، بدأت شركة جين بالازدهار شيئاً فشيئاً، وتمكنت من سداد الرهن العقاري لمنزل والديها وشراء سيارة لهما، مما شجعها على الاعتراف لهما بالحقيقة.

وبعد 11 عاماً من تأسيس الشركة، باتت جين لو واحدة من أكثر سيدات الأعمال العصاميات نجاحاً في أستراليا، وخاصة إثر إنشاء موقع إلكتروني لعلامتها التجارية، والذي حقق أرباحاً بعشرات الملايين في عام 2019 وحده. وتصدرت جين لو قائمة الأثرياء الشباب في أستراليا، لمدة خمسة أعوام على التوالي.

ونصحت جين لو كل من يرغب بإنشاء عمل تجاري بالتحلي بالصبر والعزيمة وعدم الاستسلام مهما ساءت الظروف، إضافة إلى التعرف على أفضل السبل لتسويق منتجاته، والاعتماد بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق.

يذكر بأن والدا جين لو، هما مهاجران صينيان انتقلا إلى أستراليا وعملا في مجال التنظيف حتى كبرت ابنتهما التي أرادا لها أن تحيا حياة أفضل من حياتهما.