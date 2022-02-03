بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي بشأن وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد آل سعود

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وضعت الأم كاميرا المراقبة سرية في غرفة ابنتها .. وحينما فتحت المشاهد كانت صدمة العمر! (فيديو) بعد نصف ساعة من الزفاف.. عريس يصرخ بشدة داخل غرفة نومه وحينما صعدوا إليه كانت المفاجأة

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