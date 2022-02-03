= مشاهد مروعة لطائرة ركاب متأرجحة بفعل عاصفة "كوري" تحاول الهبوط في مطار هيثرو.. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية، تحاول ‏جاهدة الهبوط في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، بسبب العاصفة "كوري".‏

وبفعل الرياح القوية، أجبرت الطائرة، أمس الاثنين، على الهبوط والإقلاع من مدرج المطار.

وفي بداية الفيديو، تظهر الطائرة وهي تتأرجح في الهواء مع اقترابها من الهبوط من مطار هيثرو، لكنها تصطدم بالمدرج وتميل ناحية اليسار، قبل أن تستعيد توازنها على عجلاتها.

لكن تعرّض ذيل الطائرة للاحتكاك بمدرج المطار بعد استعادة توازنها، وأكد شهود في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية رؤيتهم لتطاير غبار من طلاء الطائرة نتيجة ذلك الاحتكاك.

وأشاد الكثير من ركاب الطائرة بمهارة الطيار، الذي تمكن تفادي انقلاب الطائرة.

وأفادت وسائل إعلام أنه تم إلغاء مئات الرحلات الجوية، أمس الاثنين، من مطار أمستردام شيفول بسبب عاصفة كوري التي ضربت ساحل هولندا.

ووفقا لهيئة الإذاعة الهولندية، فقد تم إلغاء ما مجموعه 260 رحلة، وتأخر البعض الآخر، حيث وصل هبوب الرياح إلى 120 كيلومترا (74 ميلا) في الساعة.

كما ذكرت هيئة الإذاعة أن حركة القطارات انخفضت أيضا في العديد من المقاطعات الهولندية، بسبب آثار العاصفة.

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