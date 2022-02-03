نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سفن مقلوبة وطائرة في السماء .. ظاهرة غريبة في خليج السويس تثير الحيرة (صور وفيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لظاهرة نادرة عند خليج السويس في مصر حيث ظهرت السفن بشكل مرتفع ومقلوب في الأفق على سطح البحر الأمر الذي أثار دهشة وحيرة الجميع.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن الظاهرة التي وقعت صباح الأربعاء عند خليج السويس هي ظاهرة ضوئية نادرة الحدوث تسمي علميا السراب العلوي Fata Morgan”.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

= شم غازات البطن يحميكم من السرطان والأزمات القلبية والزهايمر .. دراسة ستصدمك

= سفن مقلوبة وطائرة في السماء .. ظاهرة غريبة في خليج السويس تثير الحيرة (صور وفيديو)

= عريس سعودي يفقد حياته في ليلة الزفاف... وعند تشريح الجثة اكتشف الأطباء مفاجأة صادمة لم تخطر على بال أحد!

= شجاعة منقطة النظير.. امرأة توقف لصا ملثما بطريقة رهيبة.. لن تصدق ما تراه عيناك! (فيديو)

= دراسة أمريكية: 10 دقائق إضافية قد تمنع الموت المبكر .. كيف يحدث ذلك؟

= مشاهد مروعة لطائرة ركاب متأرجحة بفعل عاصفة "كوري" تحاول الهبوط في مطار هيثرو.. فيديو

= ما أسباب رائحة الفم الكريهة وكيفية التخلص منها؟

= بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي بشأن وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد آل سعود

= لن تصدق ماذا سيحدث لجمسك عند تناول الكاكاو بالحليب .. اعرف الآن فورا

= شابة حسناء تتظاهر بالذهاب للعمل لإرضاء والديها.. بعد عامين كانت المفاجأة التي أذهلت جميع أفراد الأسرة! (صور)

= فيديو من البئر .. طفل يغرق في بئر بعمق يصل إلى 62 مترا ولا زال عالقًا حتى الآن (شاهد)

= صور مسربة من داخل منزل عادل إمام .. وغرفة نومه تحفة فنية لن تصدق ما ستراه عيناك

= 5 فواكه تنزل نسبة السكر في الدم وتسيطر عليه فورا وتحفز الأنسولين بشكل مذهل .. تعرف عليها الان

= نقص فيتامين B12 في الجسم يهددك باضطراب نفسي خطير وعدم انتظام ضربات القلب وضعف العضلات.. إليك 7 أطعمة تعوض نقص هذا الفيتامين الضروري لجسمك

= عريس يشكو من ألم شديد أسفل بطنه في ليلة الدخلة .. وحينما ذهب إلى الطبيب كانت الصدمة!

= خضار يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة.. تعرف عليه وابتعد عنه فورا

= لجميع المقيمين والمغتربين في المملكة.. توضيح هام من الجوازات السعودية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن ظاهرة Fata Morgan هي من شكل نادر ومعقد من السراب يحدث تشوه كبير للكائن او الجسم وغالبا ما يصعب التعرف عليه.

وأوضحت الهيئة أن هذه الظاهرة “عادة ما تحدث في الأماكن القطبية أو في الصحاري وقد يشمل أي نوع من الأشياء البعيدة ، بما في ذلك القوارب والجزر والساحل”.

وأفادت الهيئة بأن السفن ظهرت بشكل مرتفع ومقلوب في الأفق على سطح البحر، موضحة أنه في كثير من الأحيان تنتهي ظاهرة السراب العلوي سريعا.

وأشارت أن هذه الظاهرة هي عبارة عن عدة صور مقلوبة على الجانب الأيمن لأعلى، ومكدسة فوق بعضها البعض، وتكون مضغوطة وممتدة بالتناوب.

وحول التفسير العلمي للظاهرة قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحدث هذة الظاهرة نتيجة انحراف الاشعة الضوئية عندما تمر خلال طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة في انقلاب حراري شديد الانحدار حيث تكونت مجرى جوي.

والانقلاب الحراري هو حالة الغلاف الجوي حيث يوجد هواء أكثر دفئًا في طبقة محددة فوق طبقة من الهواء الأكثر برودة بشكل ملحوظ. وهذا الانقلاب الحراري هو عكس ما هو عليه عادةً؛ يكون الهواء عادةً أكثر دفئًا بالقرب من السطح ، ويكون أكثر برودة على مستوى أعلى.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حالات الطقس الهادئ قد تستقر طبقة من الهواء الأكثر دفئا على هواء أكثر برودة وكثافة، وتتشكل قناة جوية تعمل كعدسة، تنكسر الأشعة الضوئية من خلالها، وتنتج سلسلة من الصور المقلوبة.

وأكدت أن ظاهرة السراب العلوي تتطلب وجود قناة، إذ لا يكفي الانقلاب الحراري وحده لإنتاج هذا النوع من أنواع السراب، بينما يحدث الانقلاب الحراري غالبا دون وجود مجرى جوي، ولا يمكن أن توجد مجرى جوي دون أن يكون هناك انعكاس حراري أولا.

.