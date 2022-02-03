نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إنفجار الرياض يتصدر الترند.. وهذا ما تم كشفه عن الحادثة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور لإنفجار قيل انه في مدينة الرياض السعودية صباح اليوم الخميس، وتم تداول الخبر بشكل مكثف حتى تصدر هاشتاق الانفجار على منصات تويتر، قائلين أنهم سمعوا انفجار ضخم في الرياض، وعبر البعض عن شعورهم بالخوف وقلقهم من هذا الخبر.

لكن سرعان ما أكدت صحيفة سعودية رسمية ان هذا الخبر غير صحيح، ومجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة، وأكدت مصادر رسمية ان هذه الأخبار تهدف على إخافة وإرعاب المواطنين، مطالبين بعدم تداول الاشاعات والأخبار غير الرسمية والموثوقة، تحسبا لإثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

= إنفجار الرياض يتصدر الترند.. وهذا ما تم كشفه عن الحادثة

= وأخيرًا.. الكشف عن لغز "مثلث برمودا الفضائي" حيث تتحطم الأقمار الصناعية وتختفي السفن والطائرات عندما تعبر فوقه

= احذر منها.. 6 أعراض لـ"أوميكرون" على الجلد

= شم غازات البطن يحميكم من السرطان والأزمات القلبية والزهايمر .. دراسة ستصدمك

= سفن مقلوبة وطائرة في السماء .. ظاهرة غريبة في خليج السويس تثير الحيرة (صور وفيديو)

= عريس سعودي يفقد حياته في ليلة الزفاف... وعند تشريح الجثة اكتشف الأطباء مفاجأة صادمة لم تخطر على بال أحد!

= شجاعة منقطة النظير.. امرأة توقف لصا ملثما بطريقة رهيبة.. لن تصدق ما تراه عيناك! (فيديو)

= مشاهد مروعة لطائرة ركاب متأرجحة بفعل عاصفة "كوري" تحاول الهبوط في مطار هيثرو.. فيديو

= ما أسباب رائحة الفم الكريهة وكيفية التخلص منها؟

= لن تصدق ماذا سيحدث لجمسك عند تناول الكاكاو بالحليب .. اعرف الآن فورا

= شابة حسناء تتظاهر بالذهاب للعمل لإرضاء والديها.. بعد عامين كانت المفاجأة التي أذهلت جميع أفراد الأسرة! (صور)

= فيديو من البئر .. طفل يغرق في بئر بعمق يصل إلى 62 مترا ولا زال عالقًا حتى الآن (شاهد)

= صور مسربة من داخل منزل عادل إمام .. وغرفة نومه تحفة فنية لن تصدق ما ستراه عيناك

= 5 فواكه تنزل نسبة السكر في الدم وتسيطر عليه فورا وتحفز الأنسولين بشكل مذهل .. تعرف عليها الان

= نقص فيتامين B12 في الجسم يهددك باضطراب نفسي خطير وعدم انتظام ضربات القلب وضعف العضلات.. إليك 7 أطعمة تعوض نقص هذا الفيتامين الضروري لجسمك

= عريس يشكو من ألم شديد أسفل بطنه في ليلة الدخلة .. وحينما ذهب إلى الطبيب كانت الصدمة!

= خضار يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة.. تعرف عليه وابتعد عنه فورا

يذكر ان صوت إنفجار في مدينة الرياض قد أرعبت المواطنين في وقت سابق، قبل ان تؤكد وسائل إعلام سعودية، إن الانفجار نتيجة اعتراض وتدمير التحالف العربي​ بقيادة السعودية هدفًا جويًّا معاديًا تجاه مدينة الرياض، كما أشارت حينها أن طائرة الخطوط الجوية الهندية “سبايس جيت” غيرت وجهتها نحو مطار الدمام السعودي بعد انفجار صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض تسببت بوقف الحركة الجوية في مطار الرياض.