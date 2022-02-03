هاشتاج "مقيم أردني يتهم السعودية" يتصدر الترند .. من هو قيس حيمور ولماذا أثار غضب السعوديين؟ (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصدر وسم "#مقيم_أردني_يتهم_السعودية" قائمة الأكثر تغرديًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 90 ألف تغريدة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما دفع النشطاء للبحث عن تفاصيل الوسم وقصته ومن هو "المقيم الأردني" المقصود بهذا الوسم.

وكشفت جولة بين التغريدات التي تضمنت وسم "مقيم أردني يتهم السعودية" تبين بأنهم يقصدون شابًا يدعى "قيس حيمور" كان قد انتقد السعودية في عدة مناسبات بتغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر".

وتبين بأن السبب الذي أثار غضب السعوديين هو حصول "قيس حيمور" على وظيفة مرموقة في شركة كبيرة في السعودية رغم "إساءته" المتكررة للسعودية في أكثر من مناسبة في الوقت الذي يحاول فيه الشباب السعوديين الحصول على وظيفة ما في الشركة ذاتها.

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وأعاد المغردون نشر تغريدات كان قد نشرها حيمور سابقًا اعتبرت مسيئة للسعودية ومنها: "نفسي آخذ كم فاسد بالبلد مع أكم واحد مسؤول ما عنده ضمير رحلة على القنصلية السعودية بدي أطششهم ع حسابي" (في إشارة الى الجدل المثار حول قضية الإعلامي جمال خاشقجي وقتله في القنصلية السعودية بتركيا).



كما تناقلوا صورة لتغريدة كان قد نشرها قيس حيمور في عام 2018 دعم من خلالها الداعية السعودي سلمان العودة المعتقل منذ 2017 وطالب بإطلاق سراحه.

وطالب قسم كبير من المغردين بإقالة الشاب حيمور من وظيفته ومنحها لشاب سعودي، مستذكرين الصعوبات والشروط التعجيزية التي تضعها الشركات الكبيرة في السعودية أمام خريجي الجامعات السعودية، وبأنهم يواجهون تهميشًا ملحوظًا من المؤسسات الرسمية رغم الوعود المتكررة التي يطلقها المسؤولين في السعودية.

فيما ذكر نشطاء بأن قيس حيمور فلسطيني الأصل لكنه يحمل الجنسية الأردنية، وهو مقيم في السعودية، ويعمل في منصب كبير داخل شركة "نافكو".

وتراوحت تعلقيات المغردين السعودين بين: "لماذا السعودي عاطل عن العمل، والوافد يأخذ منصب عمل لا يستحقه"، "خير السعودية للوافدين" و"للشارع السعودي حق الغضب والإستنكار" و"توظيف مقيم اردني حديث التخرج وبدون خبرة في شركة تعمل بالسعودية متجاهلة نظام سعودة الوظائف".