= العسل مع الماء الدافئ قبل النوم .. معجزة ربانية للرجال والنساء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعمل العسل على إمداد الكبد بالغليكوجين (Glycogen) الذي يفيد الدماغ، كما أن السكر الطبيعي الموجود به يحسن مستويات الأنسولين ما يسمح بدخول التربتوفان (Tryptophan) إلى الدماغ والذي يتحول إلى النياسين (Niacin) المهم لإنتاج مادة السيروتونين (Serotonin) المطلوب لإنتاج الميلاتونين (Melatonin) وهو هرمون النوم.

ويمكن تناول العسل مع الماء الدافئ قبل النوم أو في أي وقت من اليوم للحصول على الفوائد التي يقدمها، ومن أبرز فوائد العسل مع الماء الدافئ قبل النوم ما يأتي:

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تخفيف التهابات الحلق وعلاج السعال

مشروب العسل يعد علاجاً ممتازاً لالتهابات الحلق ومخففاً للأعراض المصاحبة لها، وهذا بدوره يساعد على النوم بشكل أفضل وأسرع خاصة في حالة المعاناة من السعال الليلي.

تحسين عمل الجهاز الهضمي

قد يساعد العسل مع الماء الدافئ على تعزيز عمل الجهاز الهضمي، فالعسل يحتوي على خصائص مطهرة تساهم في تخفيف حموضة المعدة وتزيد من إفراز المخاط في الأمعاء.

كما أنه إلى جانب الماء يساعد على ترطيب القولون، ما يؤدي في النهاية إلى تليين البراز والتخلص من مشكلة الإمساك، ما يوفر الراحة والاسترخاء.

تخفيف أعراض الحساسية

يمكن أن يساعد تناول الماء الدافئ مع العسل على التأقلم مع المواد المسببة للحساسية وخاصةً حبوب اللقاح، وهذا بدوره قد يقلل فرص التعرض للحساسية البيئية وأعراض الحساسية المزعجة التي تتفاقم قبل النوم بشكل عام.

إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد تناول العسل مع الماء الدافئ على إنقاص الوزن، فالسكر الموجود في العسل هو سكر طبيعي يوفر مصدراً صحياً للسعرات الحرارية، كما أنه يساهم في كبح الشهية والرغبة الشديدة في تناول المشروبات السكرية المليئة بالسعرات الحرارية الفارغة.

بالتالي فإن استبدال المشروبات السكرية بالعسل مع الماء الدافئ يعد خياراً مثالياً للتخلص من بعض الكيلوغرامات.

تعزيز صحة الجهاز المناعي

يحارب العسل البكتيريا الموجودة فهو غني بالفيتامينات والمعادن التي توفر الحماية اللازمة للجسم، كما أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من ضررها.

طرد السموم

قد يساعد الماء والعسل على طرد السموم من الجسم عن طريق تنظيم خروج البراز، ما يؤدي إلى التخلص من السموم المتراكمة في الجسم بشكل منتظم، حتى أن ذلك يؤثر أيضاً على صحة البشرة ويجعلها متوهجة وصحية عندما تنتظم حركة الأمعاء.

التخلص من الانتفاخ والغازات

تسبب الغازات الشعور بعدم الارتياح وتناول مشروب العسل يساعد على التخفيف من هذه المشكلة، إلى جانب ذلك يحتوي العسل على خصائص مطهرة تحارب الحموضة.

خفض مستويات الكولسترول

يمكن أن يساعد العسل مع الماء الدافئ على خفض مستويات الكولسترول بنسبة تتراوح من 6% – 11% وخفض مستويات الدهون الثلاثية بنسبة قد تصل إلى 11%، إلى جانب القدرة على زيادة مستويات الكولسترول الجيد بمعدل 2%.