= أثناء تحريك السجادة لاحظت السيدة وجود مخبأ تحتها وبداخله صندوق.. وحينما فتحته كانت المفاجأة التي قلبت حياتها رأسا على عقب!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في واقعة فريدة من نوعها، عثرت سيدة على شيء غريب مختبئ في منزلها الجديد، وذلك عن طريق الصدفة في مكان لم يكن ببال أحد.

شاركت السيدة اكتشافها الغامض على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، حيث قالت إنها أثناء تحريك السجادة، لاحظت وجود مخبأ تحتها، على شكل صندوق، فيه خزنة حديدية، وبلا رمز، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "الميرور" البريطانية.

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وأضافت أنه نظرا لعدم وجود رمز، فلا يمكنها أنه تعرف ما بداخلها، كما تدعي، فيما انتشر الفيديو الذي وثقت فيها الحادثة على "تيك توك" انتشارا في روسيا، وقالت في تعليق مرفق: " اشتريت منزلاً في نوفمبر ووجدت للتو خزنة مخفية في الأرض، وبناء المنزل كان في أواخر السبعينيات كيف يمكنني فتحه؟".

وقالت إنها راسلت العديد من صانعي الأقفال والشركة التي صنعت الخزنة، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم مساعدتها في فتحها، لكن كثيرا من هؤلاء قالوا إنهم "يعبثوا" بخزنة الأرضية.

وحصد الفيديو على أكثر من 6 ملايين شخص الفيديو منذ ذلك الحين، وهم في أمسّ الحاجة إلى معرفة ما بداخل الخزنة، فيما تكهن البعض بما يمكن أن يكون داخل الخزنة، فالبعض قال مالا والبعض الآخر توقع وجود مجوهرات.



لكن الجميع أصيبوا بخيبة أمل، عندما استعانت مالكة المنزل بخبير فتح الخزنة ووجدها فارغة.