= إذا ظهرت هذه العلامة في قدمك عند إستيقاظك من النوم .. فهي تدل على 4 اضرار خطيرة يجهلها كثير من الناس (تعرف عليها)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ثقل وألم الرجلين بعد يومٍ متعبٍ هو أمرٌ عادي، لكن الإحساس بألم الرجلين عند الاستيقاظ أو وقت الراحة أمرًا ليس بعادي، وقد تكون ناجمة عن متغيرات خطيرة في الجسم.

وتسبب تلك الألام للبعض صعوبة في المشي عند الاستيقاظ فما هي أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم؟ وما العلاج؟

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1. الإصابة بمتلازمة تململ الساقين

هي حالة تسبب رغبة ملحة في تحريك الساقين بسبب الشعور بعدم الارتياح بعد الجلوس أو الاستلقاء لفتراتٍ طويلة.

قد يصعب وصف الإحساس بمتلازمة تململ الساقين التي قد تكون أحد أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم، لكن يصفها البعض بالتنميل، أو الحكة، أو الزحف، أو النبض داخل الأرجل وليس على الجلد.

2- القصور الوريدي المزمن :

قد يعاني كبار السن والأشخاص الذين لا يقومون بحركة من مرض القصور الوريدي وهو كناية عن ضعف في الأوردة وصمامات الأرجل الأمر الذي يساهم بتجمع الدم في هذه المنطقة وبسبب عجز جهاز الدوران على إعادة الدم الى القلب فتتجمع وتسبب ثقل في القدمين عند الاستيقاظ، وغالباً ما ينتج ذلك عن الجلطات الدموية.

3- السمنة:

أغلب الأشخاص الذين يعانون من ثقل القدمين يعانون من السمنة في الوقت عينه، حيث أن الوزن الزائد يساهم بالضغط على جميع أنحاء الجسم بما فيها العضلات والمفاصل الأمر الذي يسبب ثقل القدمين عند الاستيقاظ.

4- الحمل:

قد تعاني السيدة الحامل من هذه المشكلة وذلك بسبب الوزن الزائد الذي تحمله الذي يسبب الضغط على العضلات والمفاصل، من جهة أخرى ان احتباس السوائل الناتج عن اختلال مستوى الهرمونات قد يؤدي أيضاً الى ثقل القدمين عند الاستيقاظ بسبب ضعف مرونة الأوردة.

علاج ثقل القدمين عند الاستيقاظ:

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1-رفع القدمين:

على المريض رفع قدميه الى مستوى أعلى من مستوى القلب وذلك للتقليل من المجهود المطلوب من الجسم لضخ الدم خارج القدمين، الأمر الذي يساعد على التقليل من ثقل القدمين عند الاستيقاظ.

2-المكملات الغذائية:

بعد استشارة طبيب وتشخيص الحالة، ممكن أن يصف للمريض تناول الحديد لأنه يرتبط بشكل وثيق بثقل القدمين عند الاستيقاظ.

3- الإقلاع عن التدخين.

4- ممارسة التمارين الرياضية.

5- الحصول على قسط كافي من النوم.

6- اتباع نظام غذائي صحي.

7- الاستحمام بماء دافئة وتدليك القدمين.