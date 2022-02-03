= بعد مرور 29 عاما.. خطأ لم يلاحظه أحد في مسلسل "ذئاب الجبل"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مر نحو 29 عاما على عرض مسلسل "ذئاب الجبل" الذي يعد واحدا من أهم الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا مستمرا حتى الآن.

ويعد مسلسل "ذئاب الجيل" من المسلسلات التي ظلت عالقة في قلوب وعقول المصريين وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وحتى الآن، وهو من بطولة حمدى غيث وعبد الله غيث وأحمد عبد العزيز وسماح أنور وشريف منير وأحمد ماهر ووائل نور وإنعام سالوسة ووفاء مكي وغيرهم من النجوم.

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وعلى الرغم من مرور 29 عاما على عرضه إلا أنه تضمن بعض الأخطاء التي ربما تفسد متعة المشاهدة، ويكمن هذا الخطأ في أحد مشاهد الحلقة 12 التي يغادر فيها كل من أحمد عبد العزيز الذي تعرض للضرب ومحمد الدفراوي قسم الشرطة وعند مغادرتهم ووقوفهم أمام السيارة نرى الميكروفون فوق رؤوسهم بوضوح.

ويعد مسلسل "ذئاب الجيل" من المسلسلات التي ظلت عالقة في قلوب وعقول المصريين وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وحتى الآن، وهو من بطولة حمدى غيث وعبد الله غيث وأحمد عبد العزيز وسماح أنور وشريف منير وأحمد ماهر ووائل نور وإنعام سالوسة ووفاء مكي وغيرهم من النجوم.

في بلدة تسمى بهتون الجبل التي يعيش فيها عائلة هوارة التي تلتزم بالعديد من العادات والتقاليد المتعصبة، والتي قام فيها الشيخ "بدار" بكسر العادات المتعارف عليها وقام بتزويج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة، مما يدفع شقيقها لأن يحاول قتلها.

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