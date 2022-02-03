= أفعى الأناكوندا العملاقة تحتضن تمساح ضخم ساعة كاملة.. وهكذا كانت النهاية المفاجئة (فيديو مرعب)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وقع تمساحآ ضخم في قبضة أفعى الأناكوندا الصفراء التي تعتبر ثاني أكبر الثعابين في العالم بعد الأناكوندا الخضراء، بحسب ما كتبته مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، في حديثها عن هذه القصة المرعبة.

وكتب مصور الفيديو، معلقًا على الحادثة: "بدأت القصة بجزء من ذيل الثعبان في فم التمساح، وبعد دقائق تمكن الثعبان من تحرير نفسه، لكنه لف حول التمساح محاولًا الفوز بإرهاقه"، وهو الأمر ذاته الذي بدا واضحًا في الصور.

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وأضاف: بقوا على هذا الحال لمدة 60 دقيقة. وبعد مرور بعض الوقت، شعر التمساح بعدم الارتياح، ربما بسبب الضغط الذي يمارسه الثعبان على جسده، فمن الطبيعي أن يضغط على فريسته ويخنقها. فجأة يغرق التمساح في الماء بهدوء، مجبرًا الأفعى على إطلاقه.

وانتهت القصة بمفاجأة غريبة، حيث غادر كل منهما المكان وكأن شيئا لم يحدث.