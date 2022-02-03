= قبل ساعات من عرضه.. حذف جميع دعايا مسلسل 'منورة بأهلها'

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علق المؤلف محمد أمين راضي، على حذف جميع الدعايا الخاصة بمسلسل منورة بأهلها، المقرر عرضه خلال الساعات اليوم عبر منصة الإلكترونية شاهد.

ونشر المؤلف محمد أمين راضي، بوستر المسلسل، على حسابه الشخصي انستجرام، وقال: "كل ما له علاقة بدعاية مسلسل منورة بأهلها تم مسحه من كل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ شاهد vip وتم مسح صفحة إعلان المسلسل من منصة العرض، على الرغم من أنه يفصلنا أقل من 8 ساعات على ميعاد العرض المعلن من قبل منصة شاهد، ليس لدي أي معلومات هل هو خطأ تقني أم هناك سبب آخر سأبلغكم فور معرفتي".

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العمل من بطولة ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، أحمد السعدني، ناهد السباعي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.