نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر يعالج القولون والبشرة والشعر.. زيت الزيتون 8 فوائد أغلى من الذهب وتحذيرات من استخداماته الخاطئة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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ع زيت الزيتون بفوائد ذهبية تجعله الأكثر استخدامًا لدى الكثير والأكثر تواجدًا في المنازل إلا أن الإفراط في استخدامه قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة. ويمكن للإنسان التمتع بصحة جيدة بواسطة زيت الزيتون وهو ما أكدته تجارب سريرية علمية أظهرت أن تناول جرعة صغيرة من زيت الزيتون الصافي في الصباح على الريق، يمكن أن تورث صحة متناولها فوائد صحية مذهلة تغني عن الكثير من الأدوية والمستحضرات الطبية. وبينت الدراسة أن زيت الزيتون يحتوي على العديد من الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب، وخلايا الدم من التلف. فوائد زيت الزيتون للقولون ويعمل زيت الزيتون على تحسين عمل القولون عبر تعزيز عمل الأمعاء وحركتها والمساهمة في الحماية من الإصابة بالإمساك أو حتى علاجها كما يحمي خلايا القولون من التضرر مما يؤدي إلى خفض خطر الإصابة بسرطان القولون وهو ما أكده استشاري التغذية العلاجية الدكتور أحمد دياب في حديثه لـ"بوابة الأهرام". فوائد زيت الزيتون للمناعة تحسين عمل وكفاءة الجهاز المناعي وهو ما أكده أستاذ المناعة الدكتور أمجد الحداد في حديثه لـ"بوابة الأهرام" مما يزيد من قدرة جهاز المناعة على مواجهة ومكافحة الأمراض المختلفة لذلك فإن زيت الزيتون يدعم جهاز المناعة في دفع مسببات المرض إلى خارج جسم الإنسان . فوائد زيت الزيتون للقلب يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث يحتوي زيت الزيتون على الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو نوع صحي من الدهون كما أن زيت الزيتون فعال ضد الإجهاد التأكسدي، الذي يرتبط العديد من الأمراض به، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية. فوائد زيت الزيتون للشرايين وأثبتت الدراسات أنّ زيت الزيتون والذي يحتوي على الدهون الغير مشبعة وفيتامين هـ يقلّل نسبة الكلسترول الضار الذي يمنع انسداد الشرايين والمحافظة على صحة القلب. فوائد زيت الزيتون لفقدان الوزن يساعد على فقدان الوزن إذ خلص الباحثون إلى أن شرب زيت الزيتون بانتظام يتسبب في فقدان الوزن أكثر من اتباع نظام غذائي منخفض الدهون مع تجنب الإفراط في تناوله فهو مرتفع السعرات الحرارية لذلك يجب الاعتدال وأن لا يكون إضافة لنظام غذائي ملئ بالدهون في الأساس ويساعد تناول زيت الزيتون على زيادة شعورك بالشبع لفترة أطول، بالتالي يقلل من كمية الطعام المتناولة لاحقًا وهذا يعني سعرات حرارية أقل. فوائد زيت الزيتون للكبد بحسب دراسة علمية أُجريت في تونس والسعودية عن فائدة زيت الزيتون للكبد نتج أنّ زيت الزيتون يخفض من المادّة السامّة الناتجة عن التأكسد في الكبد وبالتالي يُنتج تأثيراً مضادّاً للتأكسد في خلايا الكبد. فوائد الكبد للجسم وللكبد وظائف أساسية ومهمة في الجسم، فهو يعمل على تنظيف الجسم من أجل توفير بيئة مناسبة لأعضاء الجسم المختلفة، وهذا يعني أن الحفاظ على صحته وتنظيفه من السموم له أثر إيجابي على صحة الكبد وعمله. فوائد زيت الزيتون للبشرة والشعر والأظافر يعمل على تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر وحتى العظام، فوجود فيتامين أ وفيتامين هـ في زيت الزيتون يعطي فائدة عظيمة لنمو الشعر، ومنع تساقط الشعر وترطيب الجلد الجاف. ويمكن إيقاف تساقط الشعر عن طريق خلط زيت الزيتون بالعسل والقرفة ، وتدليك الشعر بها وبالتالي المحافظة على شعر صحي قوي لا يتساقط. تناول زيت الزيتون على الريق وينصح بتناول زيت الزيتون عبر الأغذية واستخدامه كبديل للزبدة أو تناوله على الريق بمقدار ملعقتين صغيرتين للتمتع بفوائد صحية منها حماية القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة وخفض مستوى الكوليسترول المرتفع و التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات وضبط مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة الدماغ. استخدامات خاطئة لزيت الزيتون وبالرغم من فوائد زيت الزيتون العديدة إلا أن هناك أضرارًا قد تحدث بسبب الاستخدام الخاطئ لهذا الزيت كالإفراط في تناوله لذلك ينصح استشاري التغذية العلاجية الدكتور أحمد دياب في حديثه لـ"بوابة الأهرام" بالانتظام في تناول هذا الزيت مع استخدامه بكميات محدودة . ماذا يحدث عن الإفراط في تناول زيت الزيتون ؟ - تراكم الدهون في الشرايين مما يعيق حركة الدورة الدموية ويؤثر على الأوعية الدموية داخل الجسم. - تراكم الدهون في الخلايا الدهنية على الجلد والتي تتسبب في ظهور حب الشباب. - زيادة الوزن نتيجة لتناوله باستمرار دون حاجة حيث يمد الجسم بالكثير من المواد الدهنية الزائدة عن حاجته.