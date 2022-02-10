بطرق طبيعية خالية من الأدوية وبعيدًا عن التدخل الطبي..مشروب عشبي لتنظيف القولون في وقت قياسي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعاني الكثيرون من العديد من المشكلات في الجهاز الهضمي، والتي في العادة يصاحبها ألم شديد عند محاولة التخلص من البراز المتحجر في القولون وغيرها، ويحاول الكثيرون تجربة كل ما يمكنهم من أجل الوصول إلى حل لتنظيف القولون وسائر أعضاء الجسم بطرق طبيعية خالية من الأدوية وبعيدًا عن التدخل الطبي وغيرها، ولكن قبل استخدام المشروب ينصح باستشارة الطبيب. وتعتبر المكونات العشبية الطبيعية، هي الحل الأمثل ويمكن استخدامها بدلاً من العقاقير من أجل التخلص من السموم الموحودة بالقولون والجهاز الهضمي، ولذا نبين لكم بعض الوصفات التي لها أهمية كبيرة في تنظيف القولون والتخلص من مشكلة الغازات. ونسرد لكم طريقة تحضير هذا المشروب بخوات سهلة وبسيطة.

مكونات مشروب تنظيف القولون

عدد: 1 ملعقة من الكمون. ملعقة صغيرة من الشعر. عدد: 1 ملعقة من الزنجبيل. ملعقة صغيرة من القرفة. عدد: 1 ملعقة صغيرة من الكراوية. ملعقة من النعناع. عدد: 1 ملعقة من الينسون. عدد: 1 ملعقة من الريحان. قطرات عصير ليمون. ويمكن تحضير هذا المزيج العشبي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة للتخلص من جميع السموم والفضلات المتحجرة داخل القولون والجهاز الهضمي. ويفضل تناول المشروب قبل الأكل للحصول على أفضل نتيجة ممكنة. طريقة إعداد مشروب تنظيف القولون

بكل بساطة لا يجب عليك سوى سحق ومزج جميع الأعشاب مع بعضها البعض للحصول على مزيج عشبي متكامل. بعدها نقوم بوضع ملعقة صغيرة منه مع الماء المغلي. يمكن إضافة الليمون إلى الماء. أضف العسل الأبيض للحصول على مفعول أقوى وأكثر فائدة من المشروب.

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