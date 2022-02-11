نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لن تصدق ماذا سيحدث اذا اضفت هذا المكون البسيط لماء غلي البيض!! نتيجة غير متوقعة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل أثناء غلي البيض. وهي تكسير البيض وصعوبة تقشيره. من خلال هذه الخدعة يمكنك إضافة صودا الخبز أثناء غلي البيض لتخلص من هذه المشكلة.

حيث تقوم بإضافة القلوية إلى الماء الأمر الذي يجعل قشر البيض أقوى ومن السهل تقشيره عند إزالته من الماء.

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وينصح يوصي الخبراء بتجنب استخدام البيض الطازج لأن القشور لا تقشر بسهولة ولكن باستخدام صودا الخبز سوف يعالج هذه المشكلة.يعد البيض المسلوق من الوجبات المفضلة علي وجبة الإفطار لأنه صحي ومغذي ولا يحتاج لكثير من الوقت، حتى تتمكن من القيام بالأنشطة اليومية الخاصة بك .

وقد أكدت وزارة الزراعة الأمريكية بان البيض القديم من السهل تقشيره أكثر من البيض الطازج وذلك لأن هناك خلية هواء بين البيض والقشرة يزداد حجمها مع زيادة مدة التخزين وكلما زادت حجم خلية الهواء كلما قل حجم البيض ويبدأ بالانسحاب بعيداً عن الخلية في نهاية المطاف وهذا يجعل البيض أسهل عند التقشير .

طريقة التحضير:

– كل ما عليك فعله هو وضع عدد البيض المطلوب في وعاء فارغ وتأكد من استخدام وعاء ضحل بحيث تغطي المياه البيض بالكامل، ثم صب الماء البارد في وعاء حتى يتم تغطية البيض تماماً بالماء بمقدار 1 بوصة علي الأقل .

– ثم ضيف معلقة كبيرة من الملح ونصف معلقة كبيرة من صودا الخبز إلي الماء، يساعد الملح البروتينات في البيض علي التخثر، مما يعني أنه يصبح ثابت وأكثر عرضة للتكسير وإذا كان هناك تكسير في المقلاة قم بإضافة صودا الخبز للتخلص من قشور البيض عند الانتهاء من الغليان .

– الآن قم بوضع الغطاء أعلي الوعاء، واتركه حتى يتم غلي الماء علي درجة حرارة متوسطة .

– أغلق الموقد بمجرد أن يغلي الماء والاحتفاظ بالوعاء علي سطح الموقد مغطى. حاول ترك البيض في الماء الساخن لمدة 10 – 15 دقيقة وليس حتى أن يبدأ البيض في الغليان .

– أخيراً قم بإزالة المقلاة من علي الموقد والبدء في تشغيل الماء البارد علي البيض لمنعهم من الطهي والسماح للبيض بأن يبرد تماماً قبل أن تبدأ في تقشيره