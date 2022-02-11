من الأسباب الرئيسية لتسوس السنان "السكر"..تعرف على طرق علاجه الفعالة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُعرَّف تسوس الأسنان بأنه عدوى بكتيرية تصيب الأسنان. يؤدي الحمض الذي تنتجه البكتيريا الموجودة قي اللويحة السنية (ويسمى أيضاً البلاك الميكروبي) إلى إتلاف مينا الأسنان. يصبح هذا الضرر مرئياً على شكل تغير في اللون أو "ثقوب" مؤلمة في السن، نقلا عن موقع مجلة "فوكوس" الألمانية.

يحدث التسوس بشكل متكرر بشكل خاص على الأضراس وفي الفراغات بين الأسنان. ويعد أحد أكثر الأمراض شيوعاً في جميع أنحاء العالم، ففي ألمانيا يصاب به كل شخص بالغ تقريباً. إذا تُرك تسوس الأسنان دون علاج، فقد يؤدي إلى فقدان الأسنان. ومع ذلك، يمكن تجنب التسوس في كثير من الأحيان من خلال عملية نظافة الفم المناسبة.

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تسوس الأسنان: ظهوره وأسبابه

تشكل البكتيريا الموجودة في الفم، جنباً إلى جنب مع بقايا الطعام واللعاب، غشاءً حيوياً يستقر على الأسنان كلويحة سنية. تتغذى بكتيريا معينة في هذه اللويحة، وخاصة ما يسمى ببكتريا "المكورات العقدية الطافرة" و"العصيات اللبنية"، عن طريق تحويل الكربوهيدرات خاصة السكريات في النظام الغذائي إلى حمض. هذه البكتريا تستخرج المعادن المهمة من مينا الأسنان.

وفي الحالة الاعتيادية يكون للعاب مهمة إعادة تمعدن مينا الأسنان التالفة. ومع ذلك، إذا أصبح الحمض كبيراً جداً، فلن يستطيع اللعاب العمل بصورة صحيحة، ثم يتطور تسوس الأسنان. وتصبح مينا الأسنان محتوية على مسامات وتتشكل أضرار وثقوب، ويمكن للكائنات الدقيقة المسببة للسرطان أن تخترق مادة الأسنان بشكل أعمق.

أسباب تسوس الأسنان

الأسباب الثلاثة الرئيسية لتسوس الأسنان هي: اللويحات السنية (البلاك الميكروبي) والسكر والوقت.

إن اتباع نظام غذائي غير صحي مع الكثير من الحلويات والمشروبات عالية السكر مثل العصائر والمشروبات الغازية يشجع على نمو البكتيريا وبالتالي تكوين اللويحة السنية والحمض. إذا لم تتم إزالة اللويحة السنية والبكتيريا بانتظام عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة، فإن الحمض لديه الكثير من الوقت للعمل على مينا الأسنان - ولم يعد تأثير إصلاح اللعاب قادراً على تعويض التلف.

وإذا ظهر تسوس الأسنان على الرغم من تنظيف الأسنان بانتظام واتباع نظام غذائي منخفض السكر، يمكن أن تلعب عوامل الخطر الأخرى دوراً أيضاً. فالتدخين، على سبيل المثال، يعزز تكوين طبقة اللويحة السنية ويضعف وظيفة إصلاح اللعاب. وبالتالي فإن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بالتسوس من غير المدخنين.

يزداد خطر التسوس أيضاً مع التوتر، إذ يقل إنتاج اللعاب، وغالباً ما يؤدي صرير الأسنان ليلاً إلى زيادة الضغط على مينا الأسنان. يمكن أيضاً أن تقلل بعض الأدوية من إنتاج اللعاب.

الأسنان اللبنية أكثر عرضة لتسوس الأسنان لأن ميناها أقل صلابة من الأسنان الدائمة. يمكن أن يؤدي الشرب المستمر للمشروبات الغنية بالسكر إلى زيادة خطر تسوس الأسنان عند الأطفال، نقلا عن موقع مجلة "فوكوس" الألمانية.

العلاج

إذا لم تتضرر مادة السن بعد ولم تتشكل ثقوب في المينا، يمكن أن تساعد المواد الهلامية الفلوريدية في إيقاف تسوس الأسنان وإعادة تمعدن المينا في المراحل المبكرة.

يمكن "تنظيف" تلون الأسنان والترسبات الموجودة على الأسنان من قبل المرضى أو يمكن إزالتها بواسطة تنظيف الأسنان من قبل شخص مختص. ولكن يجب أن يعالج طبيب الأسنان أولاً الأضرار الجسيمة التي لحقت بمادة الأسنان.

في علاج التسوس، يقوم الطبيب أولاً بإزالة المناطق الملتهبة ميكانيكياً بالكامل ثم يقوم بإغلاق الفتحات الناتجة في بنية السن بالحشوات. لأنه على عكس الخلايا الموجودة في العظام أو الجلد، لا ينتج الجسم الخلايا الميتة من مادة السن. تلف تسوس الأسنان لا يشفى من تلقاء نفسه.

وإذا كان التسوس قد تغلغل بالفعل في عصب السن، فمن الضروري علاج قناة الجذر. يجب على طبيب الأسنان إزالة اللب الملتهب في قناة الجذر وإغلاقها بالحشو.

حشوات وتيجان

عند استبدال مادة الأسنان المزالة، يمكن للمرضى الاختيار بين الحشوات البلاستيكية (على سبيل المثال مصنوعة من الملغم أو المركب) أو إدخال الحشوات وهو ما يسمى بالترصيع (على سبيل المثال مصنوع من الذهب أو السيراميك). كل طريقة تعبئة وكل مادة لها مزايا وعيوب محددة وتختلف في الجهد والتكاليف. دع طبيب أسنانك ينصحك بشأن حالتك الفردية.

عند إدخال الحشوة، يجب ألا تكون هناك خطوات أو فجوات عند الانتقال بين السن ومادة الحشو. وبخلاف ذلك، يمكن للبكتيريا المسببة للسرطان أن تستقر هنا، وتتعرض للحشو وتسبب تسوس الأسنان مرة أخرى. تشترك جميع الحشوات في أنه يجب أن يكون هناك ما يكفي من مادة الأسنان الصحية لتثبيت الحشو بشكل آمن.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن أن يتم تتويج الأسنان التالفة أو يمكن إزالة السن بالكامل مع أطقم الأسنان اللاحقة أو بدونها.

التطعيم ضد تسوس الاسنان؟

تجري الأبحاث المكثفة حول التطعيم ضد التسوس منذ الستينيات. تتمثل إحدى الطرق في إعطاء الأطفال أجساماً مضادة للإنزيم الذي تحتاجه البكتيريا المسببة للسرطان لتحويل السكر إلى حمض. ومع ذلك، يمكن أن تهاجم هذه الطريقة أنسجة عضلة القلب وبالتالي فهي مثيرة للجدل.

وهناك نهج بحثي آخر عن طريق استنساخ المادة التي ينتجها الجسم لمكافحة بكتيريا التسوس وتطبيقها على الأسنان. ويتعين على أطباء الأسنان تكرار استنساخ المادة بانتظام للحفاظ على التأثير الوقائي.

يعمل باحثون من الصين حالياً على تطوير تركيبة بروتينية تمنع العامل المسبب الرئيسي لتسوس الأسنان، وهي بكتريا "المكورات العقدية الطافرة"، من الالتصاق بسطح السن. مثل جميع تدابير التطعيم الأخرى، لا يزال هذا الإجراء في مرحلة التطوير.

في الوقت الحالي، تعتبر العناية الجيدة بالأسنان والنظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على كمية كافية من الفلوريد والفحوصات المنتظمة من قبل طبيب الأسنان أكثر الطرق فعالية لمنع تسوس الأسنان.