نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أطعمة تسرع عملية الشيخوخة وأخرى تمنحك الشباب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا يلعب الطعام دوراً مهماً فقط في صحة الإنسان، بل لقد أثبتت دراسات طبية عديدة أن الطعام له دور لا يقل أهمية عن هذا، في أنه يؤثر بشكل مباشر في عملية الشيخوخة، سواء بإبطائها أو تسريعها.

فوفقاً لتلك الدراسات، إن أي شيء يأكله الإنسان أو يشربه من الممكن أن يجعل الإنسان يخسر سنوات من عمره وهو في صحة جيدة، أو بمعنى آخر، فإن هناك أنواعاً معينة من الطعام التي تساعد على زيادة سرعة تقدم الخلايا في العمر.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

والعكس صحيح، أن هناك أطعمة أخرى تساعد على تقوية جهاز المناعة، وتساهم في إبطاء عملية الشيخوخة والتقدم في العمر، وما يصاحب ذلك من أمراض مختلفة.

أطعمة تساعد في تسريع عملية الشيخوخة

وقد كشف خبراء في الصحة والتغذية مؤخراً عن أبرز الأطعمة التي يجب على الإنسان تجنبها بقدر الإمكان مع تقدمه في العمر، لأنها تساهم في تسريع عملية الشيخوخة:

الأطعمة المصنعة

يميل الكثير من الناس لتناول الأطعمة المصنعة، على الرغم من التحذيرات المستمرة بشأنها، لما لها من أضرار عديدة، وأبرزها أنها تساهم في تسريع عملية الشيخوخة.

وأوضحت التقارير أن السبب الرئيسي في هذا يعود إلى أن الأطعمة المصنعة تحتوي على نسب مرتفعة من الكربوهيدرات المكررة والسكر المضاف، بالإضافة إلى كميات مرتفعة من الدهون الخطرة.

ويقول الأطباء إن الأعمار تتشكل عندما يتم دمج السكر مع البروتين أو الدهون، وبالتالي فمن الممكن أن تتسارع عملية الشيخوخة بشكل كبير، إلى جانب الإضرار بصحة القناة الهضمية لدى الإنسان.

وقد وجدت دراسات طبية منتجات نهائية متقدمة للغليكيشن، والتي تؤدي إلى إفراز جسم الإنسان لمواد تضر بالبروتينات المسؤولة عن منح الشباب، مما يتسبب في إصابة البشرة والجلد بالشيخوخة، بالإضافة إلى أنها تساهم كذلك في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مرتبطة بالتقدم في العمر، مثل مرض ألزهايمر.

السكر المضاف

قال أطباء إن الإفراط في تناول السكر المضاف يؤدي إلى التسريع في عملية الشيخوخة، موضحين أن الأنظمة الغذائية عالية السكر، من الممكن أن تتسبب في حدوث ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم، فيؤدي هذا إلى الإصابة بمقاومة الأنسولين، والتي ربطتها عدة دراسات طبية سابقة بالإصابة بأمراض خطيرة، مثل: مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأشاروا إلى استهلاك السكر المضاف في الأطعمة المصنعة، خاصة لدى كبار السن، يجعلهم أكثر ضعفاً، وبالتالي فيقل نشاطهم البدني، يحدث لهم فقدان غير مرغوب في الوزن.

أطعمة تجعل الإنسان أكثر شباباً

وعلى عكس ما سبق، فقد ذكر خبراء الصحة والتغذية أن هناك أطعمة مهمة، على الإنسان الاهتمام بها بقدر الإمكان، خاصة مع تقدمه في العمر، لأنها تزيد من شبابه:

الألياف

تعتبر الألياف من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الإنسان للتمتع بالصحة، خاصة في مرحلة الشيخوخة، وهي تتوفر في العديد من الأطعمة الصحية، مثل: الكمثرى والفول والبذور والشوفان واللوز والتفاح وغيرها.

ووفقاً للأطباء، فمن الضروري أن يسعى المرء لتناول الألياف بشكل يومي، فهي لا تحافظ فقط على صحة الهضم لديه، ولكنها تساعد أيضاً في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتساهم في إنقاص الوزن أو الاحتفاظ بالوزن المناسب للجسم، بالإضافة إلى أن لها دوراً هاماً في الوقاية من أمراض خطيرة، مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

البريبايوتكس

من أهم النصائح التي يوصي بها الأطباء من أجل المساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة، هي المحافظة على أمعاء صحية، ومن السهل تحقيق هذا الهدف من خلال تناول الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك بشكل يومي.

ويوضح الأطباء أن البريبايوتكس بمثابة الوقود للبكتيريا المفيدة داخل الأمعاء المعروفة باسم البروبايوتيك، وبالتالي، فعندما يقوم المرء بشكل يومي بتناول الأطعمة الغنية بالبريبايوتك، فهو بهذه الطريقة يحافظ على صحة أمعائه، والتي بدورها مرتبطة باستجابة مناعية أقوى، مما يعني قلة احتمالية الإصابة بالعدوى أو الأمراض.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالبريبايوتك: التفاح والشوفان والبقوليات والثوم والسبانخ والفاصوليا والتوت وغيرها.