نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فيتامين سحري له فوائد عديدة يبحث عنها جميع الرجال على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف العلماء عن فوائد عديدة لفيتامين D بصورة عامة للوظائف البيولوجية الحيوية في جسم الإنسان وبصورة خاصة للرجال.

ويساهم فيتامين D بصورة واضحة في تحسين صحة العظام والقلب والأمعاء والجهاز المناعي وغيرها من الوظائف الحيوية للجسم.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

ونشر موقع "مايند يور بادي غرين" أن هناك الكثير من الأبحاث المهمة التي كشفت الفوائد العديد لفيتامين D للرجال.

ويعتبر العلماء أن فيتامين D يساهم في بناء العضلات كذلك بجانب كل من الكرياتين والبروتين والأحماض الأمينية الأخرى لأنه يساعد في تعزيز نمو العضلات ووظائفها.

فيتامين D يعزز صحة العضلات

وكشف العالم كريستيان رايت أن استخدام فيتامين D ينظم العديد من المسارات والوظائف التي تحافظ على صحة العضلات.

كما أوضح رايت أن هناك أبحاثاً اكتشفت وجود مستقبلات فيتامين D في العضلات الهيكلية في جميع أنحاء الجسم وهو ما يعني بأن الجسد يحتاج إلى فيتامين D للمشاركة في جميع أنواع الأنشطة اليومية وليس للمساعدة فقط في ممارسة الرياضة.

ويعتبر فيتامين D3 كذلك أساسياً للحفاظ على نسبة صحية من كتلة العضلات طوال العمر وهو ما أكدته الأبحاث العالمية المختلفة وأن وجود هذا الفيتامين في الجسم بصورة معتدلة يبطئ من فقدان العضلات مع تقدم العمر ويعزز حالة العضلات طوال الوقت.

فيتامين D يحسن الصحة المزاجية للرجال

ولا يمتلك فيتامين D مميزات للعظام والعضلات فقط ولكنه كذلك يساعد في تحسين الحالة المزاجية ويعزز من الصحة النفسية.

وذكر العلماء أنه يوجد مستقبلات لفيتامين D في جميع أنحاء المخ وهو ما يعني أن هذا الفيتامين يلعب دوراً أساسياً ومهماً في وظائف الدماغ وتحسين صحته ودعم الحيوية.

كما يعزز فيتامين D كذلك من الصحة العاطفية وتحسين الحالة المزاجية والتقليل من المشاعر السلبية التي قد تسيطر على الشخص.

فيتامين D ينظم النوم ويزيد السعادة

فيما تؤكد الأبحاث أيضاً أن فيتامين D يعمل بصورة قوية مع الغدة الصنوبرية والتي تساعد في تنظيم مستويات السيروتونين والميلاتونين وهي هرمونات مسؤولة عن السعادة وجودة النوم.

وبحسب عدة دراسات، فإن فيتامين D هو هرمون يصنعه جسم الإنسان بمساعدة أشعة الشمس، ويؤدي نقصه إلى ارتفاع مخاطر اضطرابات النوم.

ولهذا فإن الأطباء يوصون بالحفاظ على مستوياته مرتفعة. ولتفادي نقص فيتامين D، فمن الممكن الحصول عليه بالتعرض لأشعة الشمس أو بتناول بعض المكملات الغذائية، أو بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين D مثل الفطر والبيض والتونة والسلمون.

فيتامين D يحسن من خصوبة الرجال

وبجانب كل هذه المميزات لفيتامين D، فإنه يساهم كذلك في تحسين الخصوبة والصحة الإنجابية وهو ما كشفه دكتور أشلي جوردان فيريرا.

وذكر فيريرا أن فيتامين D يساعد في دعم الخصوبة والصحة الإنتاجية وهو ما تؤكده دراسات أوضحت أن الجسد والخصوبة تتأثر سلبياً في حالة عدم وجود مستويات كافية من هذا الفيتامين داخل الجسم.

فيتامين D يعزز نمو البصيلات الصحية

كما يعزز فيتامين D كذلك نمو البصيلات الصحية، ويمكنك الحصول على هذا الفيتامين من خلال التعرض لأشعة الشمس أو تناوله على شكل أقراص، خاصة وأن نسبة هذا الفيتامين قد تنقص خلال أشهر الشتاء بسبب عدم التعرض بصورة كافية لأشعة الشمس.