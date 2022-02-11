شاهد..ملكة كابلي في فيديو قديم جداً بملامح غير متوقعة جعلت المتابعين في صدمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم للفاشينستا السعودية ومشهورة سناب شات ملكة كابلي، ظهرت فيه بملامح مختلفة ومغايرة تمامًا، جعلت المتابعين في حالة صدمة.

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مقطع الفيديو انتشر بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت الصفحات المعنية بأخبار الفن والمشاهير تداوله، وحظي بتعليقات الكثير منها كان سلبي ومحل انتقاد من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ملكة كابلي من أشهر الميكب في دول الخليج العربي والوطن العربي، وهي خبيرة التجميل السعودية التي لها شهرة كبيرة بين البنات والسيدات، وحياتها الزوجية غير موفقة، ويقول البعض أنها من أصل أفغاني لكنها تنفي ذلك، ولها كثير من الفيديوهات المشهورة على اليوتيوب وتطبيق السناب شات وتحرص على مشاركة كل جديد مع متابعيها على الإنستقرام ومواقع التواصل.

ملكة كابلي قبل الشهرة:

مؤخراً تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفاشنيستا السعودية ملكة كابلي قبل الشهرة، أدهش متابعيها بتبدل ملامحها وأثار التساؤلات حول تغير عينيها من عيون ضيقة إلى عيون أكثر اتساعاً.

وبمجرد تداول مقطع الفيديو عبر المتابعون عن دهشتهم في التعليقات، حيث ظهرت ملكة كابلي بفم صغير وعيون ضيقة وملامح مختلفة تماماً عن ملامحها الحالية، الأمر الذي صدم متابعيها اللذين تغزلوا في جمالها قبل الشهرة.

تغيرت ملامح ملكة كابلي قبل الشهرة وبعدها، حيث خضعت الفاشنيستا السعودية للعديد من عمليات التجميل، التي بدلت ملامحها ليصبح فمها أكثر امتلاءً، إلى جانب أنها تمتلك عينين أكثر وسعاً مما كانت عليه، كما اختلف وجهها بشكل عام في استدارته وأصبح أكثر امتلاءً.

وأثار فيديو ملكة كابلي قبل الشهرة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، فبينما اعتبر البعض أن ملامحها لم تتغير، رأى آخرون أنها تبدلت بعد الشهرة وأصبحت تمتلك ملامح أخرى، فيما أدهش تغير عين ملكة كابلي متابعيها حيث ظهرت في الفيديو بعيون ضيقة، وهو ما أثار التساؤلات حول اتساع عينيها الآن.

وفي مقطع فيديو نشرته ملكة كابلي ، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، قالت الفاشنيستا السعودية إن صفحات التواصل الاجتماعي تتوقف عن النشر إذا غابت هي عن الساحة، ووصفت نفسها بالمادة الدسمة.

عدد عمليات تجميل ملكة كابلي:

مؤخرًا قررت الفاشينستا السعودية ومشهورة سناب شات ملكة كابلي، الحديث بصراحة مع متابعيها حول عدد عمليات التجميل التي خضعت لها، كما كشفت عن تكلفة نحت قوامها، خلال الإجابة عن أسئلتهم بفيديو مصور.

ولفت نظر الجمهور، شكل ملكة كابلي قبل وبعد عمليات التجميل، حيث ظهرت تغيرات كبيرة على شكلها الخارجي من مظهر وشكل، ولذلك كانت الأسئلة في أغلبها تدور حول هذه المسألة.

وردت ملكة كابلي على سؤال "كم مرة سويتي عمليات تجميل؟ بليز ردي"، وقالت: "سويت جسمي مرة من قريب، وسويت خشمي مرتين، ما أعرف تعتبروا الفيلر عملية ولا لا، بسوي شفايفي ماني مسوية تكساس، مسوية بوتوكس، وأبغى أسوي جفوني، أشيل الزوايد من هنا، بس لسه قاعدة أفكر، وما عندي مشكلة أني أقول، أنا أحب عمليات التجميل اللي تحلي".

أوضحت ملكة كابلي أنها تحب عمليات التجميل، ولا تتجنبها بالعكس فهناك رتوش تفعلها الفتيات ليصيرن أجمل، وهو أمر مقبول، مؤكدة: "بالنسبة لي أنا مع مو ضد أبداً".

ووجهت إحدى متابعات ملكة كابلي سؤالا لها حول إمكانية إرسالها عباية من تصميمها، لتدعمها ملكة في مشوارها العملي، ولماذا لا تفتح مركز دعم للأعمال الشبابية، مشيرة إلى أنها تحبها.

أوضحت ملكة كابلي أنها تنشر في جدول أعمالها اليومي، 4 إعلانات فقط، فليس لديها وقت وإمكانية لإضافة إعلان خامس، لأن المتابعين بدأوا في التململ من الأربعة الموجودين بالفعل.

وأكدت المدونة السعودية أنها ملتزمة بعقود وإعلانات، ولكنها أرادت أخذ عطلة بسبب الضغط الذي تعاني منه، لأنها في أيام تضطر للعمل يوم عطلتها.

وظهرت ملكة كابلي مؤخراً برشاقة كبير واضحة إذ تبين فقدانها للكثير من الوزن، بالإضافة إلى ظهورها بخصر منحوت ومحدد بطريقة ملفتة للانتباه.

ووجهت لها إحدى المتابعات سؤالا حول هذه العملية بالذات قائلة: "إيش نوع العملية اللي عملتيها في خصرك وكم كلفتك"؟

لترد ملكة كابلي قائلة: "سويت نحت عادي زي اللي كل البنات بيسووه، الصراحة كانت مقابل دعاية، وهو دكتور خيال أصلا ما يحتاج دعاية، بس هو عملها لي مجاناً، ولكن إذا حسبنا تكلفة العملية الأصلية فهي 90 ألفاً لكن أنا عملتها مجانا".