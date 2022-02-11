نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قل وداعاً لاضطرابات المعدة والقولون بعد اليوم..طريقة علاج منزلية ستخلصك من ذلك بدون ادوية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يلجأ الكثيرون إلى علاج اضطرابات المعدة والقولون في المنزل من دون دواء. نظراً لأن عوارض متلازمة القولون العصبي واضطرابات المعدة مزعجة جداً وقد تكون محرجة. وهناك العديد من التغييرات في نمط الحياة والعلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها لتوفير بعض الراحة.

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اكتشف علاج اضطرابات المعدة والقولون في المنزل من دون دواء، وفقاً لما جاء في موقع أطيب طبخة.

الرياضة

تساهم التمارين الرياضية المنتظمة بتخفيف ألم الأمعاء عن طريق تحفيز الانقباضات المعوية المنتظمة. إذا لم تكون معتاد على ممارسة الرياضة، فتأكد من البدء ببطء.

الاسترخاء

يمكن أن يكون دمج تقنيات الاسترخاء في روتينك اليومي مفيدًا للتخفيف من مشاكل الإمعاء، وبخاصة إذا كنت تعيش مع متلازمة القولون العصبي. تصف المؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية افضل تقنيات للاسترخاء ثبت أنها تقلل من عوارض القولون العصبي. وتشمل هذه التقنيات:

التنفس البطني

استرخاء العضلات التدريجي

النظر الى مشاهد جميلة

لا تتناول منتجات الألبان

عليك التقليل من استهلاك منتجات الألبان في حال كنت تعاني من مشاكل القولون والمعدة، ويمكنك تجربة تناول الزبادي بدلًا من الحليب أو التفكير في استخدام منتج إنزيمي لمساعدتك على معالجة اللاكتوز.

قد يوصي طبيبك بتجنب منتجات الألبان تماماً، وفي هذه الحالة تحدث إلى اختصاصية التغذية إذا كانت لديك أسئلة حول كيفية القيام بذلك.

تناول الأطعمة بذكاء

بعض الأطعمة يمكن أن تجعل آلام الجهاز الهضمي أسوأ، لذا تجنبها. وفيما يلي أعدد لك لائحة الأطعمة التي يجب أن تمتنع عن تناولها:

الفاصولياء

الكرنب

القرنبيط

البروكلي

الشوكولاتة

القهوة

المشروب الغازية

منتجات الألبان