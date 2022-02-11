حقيقة وفاة الفنان عادل إمام اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ 82 عاماً

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ترددت شائعة خلال الأيام الماضية تفيد وفاة الفنان عادل إمام عن عمر ناهز الـ 82 إليكم في هذه الحلقة حقيقة مرض عادل إمام وشائعة وفاته والسبب الحقيقي في غيابه عن موسم رمضان 2022.

سر غياب عادل إمام عن رمضان 2022

تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أن سر غياب عادل إمام عن المشاركة في رمضان ألفين واثنين وعشرين هو تعرضه لوعكة صحية. لكن مصادر مقربة منه نفت هذه الشائعات التي تترد على فترات متقاربة بشأن وضعه الصحي.

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كما نفت شائعة وفاته التي ترددت خلال الفترة الماضية مؤكدين أن الزعيم حالته الصحية جيدة واتضح أن الزعيم يرفض الأعمال الدرامية التي تعرض عليه في رمضان بسبب رفضه التواجد في أي تجمعات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. بالإضافة إلى رغبته بالاستمتاع بأطول فترة ممكنة برفقة أسرته وأحفاده.

هل يستعد عادل إمام لتجربة سينمائية جديدة؟

تردد خلال الفترة الماضية استعداد عادل إمام لتجربة سينمائية جديدة برفقة ابنه محمد إمام. وسيكون فيلم الواد وأبوه هو العمل السينمائي الجديد الذي سيعود به الزعيم للسينما بعد غياب اثني عشر عاما.

وكشف منتج العمل عصام إمام أن هذا الفيلم ما زال مجرد فكرة يجري بناؤها والعمل عليها. لكن حماس الزعيم للعودة للسينما سيجعلهم يقومون بإنجازه في أسرع وقت ممكن. خلال أشهر الصيف الماضي واجه عادل إمام شائعة إصابته بفيروس كورونا.

وقيل أنه غادر للساحل الشمالي حتى لا يختلط بأي شخص في القاهرة خوفا من العدوى. لكن أسرته أكدت أن الزعيم اعتاد اصطحاب أسرته لفيلا الساحل الشمالي كل صيف للاستمتاع بالبحر وبالأجواء المرحة. خاصة وأنه يحب قضاء أغلب الأوقات مع أحفاده الذين يضيفون أجواء السعادة والبهجة معه.

شقيق عادل إمام يكشف حقيقة وفاته

وقال شقيقه المنتج عصام إمام، في تصريحات صحفية سابقة إن "الزعيم بصحة جيدة ويعيش حياة جيدة جداً، ولا صحة للشائعات التي يتم ترديدها خلاف ذلك".

وأضاف في مداخلة لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر" أنه "في بعض هذه الشائعات حدث تجاوز شديد جداً وبطريقة غير طبيعية ولا أعلم سبباً يدفع البعض لترديد مثل هذه الشائعات.. الزعيم بيلعب مع أحفاده وبيحل الكلمات المتقاطعة وعايش حياته".

كما أوضح أنه تلقى الكثير من الاتصالات التي تريد الاطمئنان على صحة الزعيم من مختلف بلدان العالم، مشيراً إلى أن "آخر هذه الاتصالات من أستراليا بيطمنوا على صحته".

هل أصيب الزعيم بفيروس كورونا؟

وسبق أن قال رامي إمام، في تصريحات صحافية، إن والده بخير، نافياً ما أشيع عن إصابته بفيروس كورونا ومؤكداً على أنه عار تماماً من الصحة.

وأشار المخرج المصري إلى أن عادل إمام مازال في الساحل الشمالي يقضي فصل الصيف مع أبنائه وأحفاده.

وعبر رامي إمام عن استيائه من تكرار شائعات إصابة والده بفيروس كورونا، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه الشائعة، والتي وصلت لأكثر من مرة حد شائعات تفيد بوفاة والده.

كما عبر رامي إمام عن استياءه من خروج شائعات إصابة والده بالفيروس الوبائي وكذلك شائعات وفاته، مطمئناً الجمهور على صحة والده حيث قال المخرج المصري في تصريحاته: "الزعيم صحته زي الفل، والحمد لله كويس ومش تعبان، وما فيش فيه أي حاجة وحشة نهائي، وبيطمنكم ما تقلقوش عليه، وبيجهز حالياً للعودة للسينما بعد غياب طويل بفيلم سيكون من إخراجي" إلا أنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل عن العمل.

ويغيب الزعيم عادل إمام عن الأضواء بسبب الإجراءات المشددة حول الفنان المصري لأنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طويلة. ويخضع العاملون والمترددون على منزله لعمليات تعقيم كاملة وتقوم إحدى الشركات للمستلزمات الطبية بعمل تعقيم للمنزل بشكل شبه اسبوعي.

ويقيم عادل إمام بشكل شبه كامل في منزله بالساحل الشمالي معظم الوقت، وتم منع الزيارات بشكل نهائي وعدم الخروج من المنزل.

هذه ليست المرة الأولى التي تغطي فيها أنباء إصابة الزعيم بفيروس كورونا، ووفاته، منصات التواصل الاجتماعي، فقبل عدة أسابيع انتشرت أنباء إصابة عادل إمام بفيروس كورونا وأن هذا هو السبب وراء عزلته واختفائه، وهو ما حسمه نقيب المهن التمثيلية بتصريحات كشفت عن حقيقة الأمر.

إلى هذا، ناشد شقيق عادل إمام الجميع تحري الدقة فيما يتم تناوله من أخبار حول صحة الفنان الكبير، معرباً عن استيائه الشديد نتيجة حجم الشائعات التي يتم تداولها، وهو ما يكلفه وقتاً كبيراً للرد عليها ونفيها، وتابع: "مش هرد تاني لأني زهقت من الحكاية دي.. لأن لو فيه حاجة إحنا هنخبي ليه".

وفاة عادل إمام

تحاصر شائعات الوفاة عادل إمام مجدداً، فخلال الساعات الماضية سادت حالة من القلق والغضب بين محبي الزعيم بعد تردد شائعات وفاته.

جاءت هذه الشائعة بعد أنباء إصابة، الفنان عادل إمام بفيروس كورونا منصات التواصل الاجتماعي وأثارت قلق محبيه، ليحسم ابنه الأمر بتصريحات طمأنت محبي الزعيم.

وتداول عدد من منصات التواصل الاجتماعي شائعة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا وهو ما أزعج أسرته ومحبيه ليخرج ابنه المخرج الشهير عن صمته ويحسم الأمر خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعات إصابة الزعيم بالفيروس الوبائي.

وسبق وأكد دكتور أشرف زكي نقيب المثلين مؤكداً على أن النجم الكبير عادل إمام بخير وبصحة جيدة، ويعيش حياته بشكل طبيعي مع أسرته في منطقة الساحل الشمالي بالإسكندرية.