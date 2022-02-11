نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إحذرمن نقص فيتامين ’’سي’’لان قد يضعف قوة البدنيه ويضر صحة الجلد والأوعية الدموية ... فاكهة تحميك من نقص هذا الفيتامين الضروري لجسمك !..تعرف عليها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر فيتامين سي من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على حماية الخلايا ، بل إنه مرتبط أيضًا بتخفيف أعراض البرد. كيف يمكنك الاستفادة بشكل أكبر من نظامك الغذائي مع اقتراب فصل الشتاء؟.

الشتاء يقترب ويأتي معه بداية موسم البرد والانفلونزا. فيتامين C، ولكن ليس علاج، وقد وجد أن تقلل بشكل طفيف بعض أعراض البرد عندما تدمج في المواد الغذائية الغنية بالنفط ومتوازن النظام الغذائي .

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في حين أن فيتامين C المكملات الغذائية متوفرة على نطاق واسع، بل هو المغذيات التي تحدث بشكل طبيعي التي يمكن العثور عليها في عدد من الأطعمة الطازجة.

في الغالب ، يربط الناس المصادر الجيدة لفيتامين سي بالفاكهة الحمضية ، مثل البرتقال.

ومع ذلك ، هناك فاكهة أخرى قد لا تلتقطها بشكل روتيني في السوبر ماركت المليء بفيتامين سي - بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الحيوية الأخرى.

الرمان وعصيرها مليء بفيتامين ج وفيتامين ك والبوتاسيوم ، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى.

يمنحك تناول حبة واحدة من الرمان حوالي 28 مجم من فيتامين سي ، وهو ما يعادل حوالي 50 بالمائة من المدخول اليومي الموصى به (DRI).

وفقًا لدراسة أجرتها PubMed Central ، قد يكون للفاكهة أيضًا العديد من الفوائد لجسمك بما في ذلك القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة.

يصنف الرمان على أنه توت ، ويمتلئ بمئات البذور الصالحة للأكل.

في هذه البذور يمكن العثور على الفيتامينات الحيوية ، وكذلك الألياف وحتى البروتين.

كوب واحد من بذور الرمان يحتوي على حوالي سبعة جرامات من الألياف وثلاثة جرامات من البروتين.

هناك ما يكفي من فيتامين سي في كوب واحد من البذور لتلبية 30 بالمائة من DRI الخاص بك ، وفيتامين K يكفي لتلبية 36 بالمائة من DRI الخاص بك ، وحمض الفوليك الكافي لتلبية 16 بالمائة من DRI الخاص بك ، وما يكفي من البوتاسيوم لتلبية 12 بالمائة من DRI الخاص بك.

ومع ذلك ، فإن تناول بذور الرمان نيئة ليس هو الطريقة الوحيدة لتحقيق أقصى استفادة من هذه العناصر الغذائية.

بفضل نكهة الرمان الطبيعية الحلوة ، تصنع الفاكهة أيضًا عصيرًا لذيذًا.

كوب واحد من بذور الرمان يحتوي على حوالي سبعة جرامات من الألياف وثلاثة جرامات من البروتين.

هناك ما يكفي من فيتامين سي في كوب واحد من البذور لتلبية 30 بالمائة من DRI الخاص بك ، وفيتامين K يكفي لتلبية 36 بالمائة من DRI الخاص بك ، وحمض الفوليك الكافي لتلبية 16 بالمائة من DRI الخاص بك ، وما يكفي من البوتاسيوم لتلبية 12 بالمائة من DRI الخاص بك.

ومع ذلك ، فإن تناول بذور الرمان نيئة ليس هو الطريقة الوحيدة لتحقيق أقصى استفادة من هذه العناصر الغذائية.

بفضل نكهة الرمان الطبيعية الحلوة ، تصنع الفاكهة أيضًا عصيرًا لذيذًا.

كوب واحد من بذور الرمان يحتوي على حوالي سبعة جرامات من الألياف وثلاثة جرامات من البروتين.

هناك ما يكفي من فيتامين سي في كوب واحد من البذور لتلبية 30 بالمائة من DRI الخاص بك ، وفيتامين K يكفي لتلبية 36 بالمائة من DRI الخاص بك ، وحمض الفوليك الكافي لتلبية 16 بالمائة من DRI الخاص بك ، وما يكفي من البوتاسيوم لتلبية 12 بالمائة من DRI الخاص بك.

ومع ذلك ، فإن تناول بذور الرمان نيئة ليس هو الطريقة الوحيدة لتحقيق أقصى استفادة من هذه العناصر الغذائية.

بفضل نكهة الرمان الطبيعية الحلوة ، تصنع الفاكهة أيضًا عصيرًا لذيذًا.

يمنحك تناول حبة واحدة من الرمان حوالي 28 مجم من فيتامين سي ، وهو ما يعادل ما يقرب من 50 في المائة من المدخول اليومي الموصى به (DRI).

وفقًا لدراسة أجراها PubMed Central ، قد يكون للفاكهة أيضًا العديد من الفوائد لجسمك بما في ذلك القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة.

يصنف الرمان على أنه توت ، ويمتلئ بمئات البذور الصالحة للأكل.

في هذه البذور يمكن العثور على الفيتامينات الحيوية ، وكذلك الألياف وحتى البروتين.

كوب واحد من بذور الرمان يحتوي على حوالي سبعة جرامات من الألياف وثلاثة جرامات من البروتين.

هناك ما يكفي من فيتامين سي في كوب واحد من البذور لتلبية 30 بالمائة من DRI الخاص بك ، وفيتامين K يكفي لتلبية 36 بالمائة من DRI الخاص بك ، وحمض الفوليك الكافي لتلبية 16 بالمائة من DRI الخاص بك ، وما يكفي من البوتاسيوم لتلبية 12 بالمائة من DRI الخاص بك.

ومع ذلك ، فإن تناول بذور الرمان نيئة ليس هو الطريقة الوحيدة لتحقيق أقصى استفادة من هذه العناصر الغذائية.

بفضل نكهة الرمان الطبيعية الحلوة ، تصنع الفاكهة أيضًا عصيرًا لذيذًا.

إلى جانب المساعدة في زيادة تناول الفيتامينات ، يعمل عصير الرمان أيضًا كمضاد للأكسدة.

هذا يرجع إلى ارتفاع مستوى Punicalagins الموجود في الرمان.

تعتبر Punicalagins من مضادات الأكسدة القوية جدًا ، حيث يُعتقد أن الرمان يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة أكثر من النبيذ الأحمر أو الشاي الأخضر وفقًا لـ PubMed Central.

ما فائدة فيتامين سي؟

يحتوي فيتامين سي على العديد من الوظائف الهامة للمساعدة في الحفاظ على الجسم قويًا وصحيًا.

وفقًا لـ NHS ، تساعد المغذيات على حماية الخلايا والحفاظ عليها ، وتساعد في صحة الجلد والأوعية الدموية والغضاريف وحتى تساعد في التئام الجروح.

ومع ذلك ، فإن الكثير من فيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الهضم أو الإسهال.