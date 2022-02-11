نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ستعرفها لاول مرة..معلومات عن مذيعة الجزيرة “علا الفارس” بعد زواجها..والمفاجئة في عمرها الحقيقي وهوية عائلتها!! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - احتفلت الإعلامية بقناة الجزيرة علا الفارس، مؤخرا بزواجها من شاب عربي يحمل الجنسية البريطانية.

وتعد زيجتها هذه الأولى لها، إذ دحضت في وقت سابق كل الأخبار التي أشيعت حول زواجها سراً.

وقالت في تصريحات صحافية أنها تحرص وتتمسك بالعادات والتقاليد ولم تتزوج يوماً إلا عملها فقط، وأرجعت سبب عدم ارتباطها في وقت سابق إلى النصيب.

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وتنتمى علا الفارس لعائلة سياسية، إذ إن جدها عبد الرءوف الفارس كان عضوًا فى البرلمان الأردنى من 1954 إلى أن توفى عام 1984 وهو ممثل الأردن فى مجلس الاتحاد العربى.

تحسين عبد الرءوف الفارس والد علا، عمل مستشارًا خاصًا للرئيس الراحل ياسر عرفات، عام 1985 وانتُخب نائبًا فى البرلمان الأردنى.

شاركت علا بالدراما التليفزيونية لأول مرة عام 2016، بمسلسل بدوى “الدمعة الحمراء” من إنتاج قناة “إم بى سى”.

اشتهرت الإعلامية الأردنية بعد دخولها مجال الصحافة وتقديم البرامج التلفزيوينة، وكانت بدايتها في العام 2002 ولكن ذاع اسمها وبرزت بعد عملها كمراسلة لصالح قناة العربية الأردنية عام 2004.

قدمت خلال عملها الصحافي العديد من البرامج وتدرجت بـالعمل بين قناة “العربية” ومن ثم ” قناة mbc” التي قدمت على شاشتها برنامج ” mbc في أسبوع” ومن ثم انتقلت في العام 2017 للعمل في إذاعة الأردن حيث قدمت على أثيرها برنامج “علا على هلا”.

وبعد ذلك تعاقدت مع شبكة قنوات روتانا وعملت معهم قبل أن يتوقف تعاقدها في العام 2019، لتتعاقد بعد ذلك مع قناة الجزيرة القطرية وتقدم على شاشتها العديد من البرامج السياسية الحوارية.

والجدير بالذكر أن علا الفارس من مواليد السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1985، أي تبلغ من العمر ستة وثلاثين عاماً.