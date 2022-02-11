تناول العسل والكركم على الريق وشاهد النتيجة الغير متوقعة!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد الكركم أحد النباتات العُشبيّة التي يحتوي على الكثير من الفوائد الصحيّة، حيث يحتوي على العديد من الزيوت العطرية والأصباغ، والبروتينات المفيدة، ويُعرف أيضاً بالزعفران أو عقيد الهند ، كما ان العسل يحتوي ايضا على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامّة لجسم الإنسان التي تمدّه بالطاقة والحيوية، ويُعدّ علاجاً طبيعياً للكثير من الأمراض، فتناول العسل على الريق مع الماء مُفيد جدّاً لصحّة الإنسان، تعرف على فوائد تناول الكركم و العسل على الريق :

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– يقضيان على البكتيريا والجراثيم، حيث يحتويان على مضادات أكسدة.

– يحافظان على صحّة القلب والشرايين؛ لأنّهما يخفضان مستوى الكولسترول في الدم.

– يُسهّل الكركم عملية الهضم ويُكافح العسل تخمّر الطعام في المعدة، فيحميان الجهاز التنفسيّ من الأمراض.

– يقلّلان من نسبة الحموضة في المعدة، فيحميان مع الوقت من التهابات المعدة المُسبّبة للقرحة.

– يحميان الأسنان من التسوس والالتهابات، ويقويان اللثة ويحافظان على صحّة الفم.

– يرفعان من نسبة الهيموجلوبين في الدم.

– يقيان من انتشار الخلايا السرطانية، وبخاصّة سرطان الأمعاء والمعدة والمريء.

– يُخلّصان الصدر من البلغم ويخفّفان من السعال الحادّ والتهاب الحلق.

– يُعالجان الحرق ويُخففان الألم الناتج عن الحرق.

– يُعتبران من أهمّ وصفات التجميل للبشرة حيث يُساعدان على ترطيب البشرة ومقاومة التجاعيد ومنح البشرة نضارة وحيوية.

– يُساعدان على مضاعفة قدرة العقل على الحفظ والتركيز.

– يُحاربان زيادة الوزن والسمنة، حيث يذيبان الدهون ويُحسنان الهضم والتمثيل الغذائيّ.

– يُحافظان على صحّة العقل والدماغ.

المصدر : الامارات نيوز

