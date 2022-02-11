نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعودية..حمله لحذف تطبيق سناب شات بسبب فضايح المشاهير..وتفاعل غير متوقع من الفنانيين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أطلق نشطاء سعوديون حملة على منصات التواصل الاجتماعي لحذف تطبيق سناب شات بسبب استغلاله من قبل المشاهير في نشر محتويات مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي وتصدر هشتاج حمله_لحذف_سناب_شات الأكثر تداولا على موقع تويتر.

وانتقد مغردون سعوديون عبر وسم حمله_لحذف_سناب_شات مبالغة المشاهير في نشر تحركاتهم اليومية ومشاركة تفاصيل أمورهم الشخصية على التطبيق علناً.

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وفي هذا السياق كتب محمد العنزي: “من مساوئ هذه البرامج ومنها السناب إنشغال البعض به وعرض كافة تحركاته وسكناته وأكله وشربه وتقليعاته وكل ماهب ودب وجُل وقته على هالموال وفي ظني والله لن يخشع في صلاته ولاقراءة كتاب الله ولا آداء الصلاة في بيوت الله بالنسبة للرجال ونسيان الكثير مما يتعلق بالدين ،!حمله_لحذف_سناب_شات”.

فيما قالت هناي “الحمدلله اني حاذفته من سنة تقريبا تطبيق المقارنات وعدم الرضاء والقناعه ومضيعه للوقت بمراقبة الشخص وين راح و ايش اكل حمله_لحذف_سناب_شات “.

أما ليال فقالت “السناب وظيفته يحسسك انو الكل عايش حياته الا انت حمله_لحذف_سناب_شات”.

وعلق مغرد أخر “المستفيد الوحيد من السناب المشاهير الي محتواهم كله استعراض بالمال والاطفال وحياه الرفاهيه والهياط على المغفلين والمساكين والمستعبدين الي يصدقون اعلانانهم ويكسبونهم وبعدها يندبون حظهم ويصيرون غير راضين عن حياتهم حملة_لحذف_سناب_شات”.

ويحظى تطبيق سناب شات برواج كبير في السعودية، ويعتبر واحداً من أهم وسائل الترويج للمنتجات.

وكان الفنان السعودي فايز المالكي، هاجم بضراوة في وقت سابق مشاهير “سناب شات” بسبب مشاركتهم أدق تفاصيل حياتهم على التطبيق لا سيما موجة الطلاق والانفصال الحاصلة مؤخراً.

وغرّد في حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “وش سالفة (ما قصة) مهابيل السناب الطلاق صار علني وش هالمسخرة فضايح ببعضهم. والله شي مؤلم استروا أنفسكم. ما كتب الله أن تستمر حياتكم خلاص ماله داعي الفضايح وقلة الأدب”.