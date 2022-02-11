ارتفاع نسبة السكر في الدم يسبب انخفاض حساسية الأنسولين وتقلب المزاج والإجهاد والصداع..اليك 6 طرق منزلية تمنع ذلك وتحافض على صحة جسمك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عانى كثيرون حول العالم من السمنة والسكري، لذا بات من الضروري معرفة كيفية تأثير الطعام الذي نتناوله على مستويات السكر بالدم.

فارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن تؤدي إلى عدد لا يحصى من المشاكل الصحية، مثل انخفاض حساسية الأنسولين، وتقلب المزاج، والإجهاد، والصداع، وغيرها.

وإليكم فيما يلي 6 عادات غذائية من شأنها الحفاظ على صحتك على المدى الطويل:

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1 - تناول كميات مناسبة من الدهون

ناول الدهون يبطئ امتصاص السكر في الدم ، كما أنه يساعد على الإحساس بمزيد من الشبع.

فإذا كنت تحاول الحفاظ على توازن مستويات السكر بالدم، ينصح بجعل الدهون، مثل زيت جوز الهند، وبذور الشيا، والمكسرات، وصفار البيض والأفوكادو جزءاً ثابتاً من نظامك الغذائي.

2 - اعتماد وجبات متباعدة

يتسبب تناول العديد من الوجبات الصغيرة في اضطراب إشارات الجوع الطبيعية بالجسم. لذا ينصح بتناول الطعام على فترات متباعدة ويستحسن عدم تناول الطعام إلا عند الشعور بالجوع.

3 - تناول البروتين

كالدهون تماماً، يبطئ تناول البروتين امتصاص السكر في الجسم. فإذا كنت من عشاق الأطعمة الغنية بالسكر، مثل شريحة كبيرة من فطيرة التفاح، يتعين عليك أن تتناول معها بعض البروتين مثل الزبادي، الأمر الذي سيضمن عدم الارتفاع المفاجئ في السكر بالدم.

كما أظهرت الأبحاث أن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين يمكن أن يحافظ على مستويات السكر في الدم طوال اليوم.

4 - تناول الفاكهة

تعتبر الفواكه والخضراوات ذات الجذور أحد المصادر الرئيسية للكربوهيدرات، لذلك فتناول النشويات المعقدة والموجودة بالبطاطا الحلوة والفواكه الغنية بالألياف مثل التفاح يعد أفضل لعملية الهضم والمحافظة على مستويات السكر في الدم.

5 - النوم الجيد

أظهرت الدراسات أن النوم الجيد ليلاً لمدة تتراوح بين 7- 9 ساعات يقلل من حساسية الأنسولين بضمان توازن مستويات السكر في الدم وبالتالي تجنب خطر الإصابة بالسمنة والسكري.

6 - ممارسة اليوغا

أثبتت الدراسات أن ممارسة تمارين اليوغا بشكل يومي تؤثر في ضبط مستويات السكر بالدم، كما تساعد في التقليل من أعراض مرض السكري.

