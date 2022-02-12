بدون بذل جهد..دراسة تكشف اسهل الطرق وابسطها لخسارة الوزن بشكل ملحوض اثناء النوم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يبحث الكثيرون عن أفضل الطرق من أجل فقدان الوزن، لدرجة أن بعضهم قد يسعى لاكتشاف أسهل طريقة لخسارة الوزن الزائد دون بذل الكثير من المجهود، ويبدو أن هذا الأمر ليس مستحيلاً كما كنا نتوقع.

دراسة طبية جديدة تكشف أن النوم لساعة إضافية يساعد على فقدان الوزن

حيث كشفت دراسة طبية حديثة عن نتائج غريبة ومثيرة للدهشة، وهي أن الحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة، من الممكن أن يساعد المرء على فقدان الوزن.

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الدراسة التي أجراها مجموعة من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدت أن المرء الذي ينام عادة أقل من 6.5 ساعة في الليلة، يفقد في المتوسط 270 سعرة حرارية من سعراته اليومية عندما ينام 1.2 ساعة إضافية.

الدراسة الجديدة تم إجراؤها على 80 شخصاً بالغاً، تتراوح أعمارهم ما بين 21- 40 عاماً، ولدى كل منهم كتلة جسم تتراوح ما بين 25- 29.9، أي أنهم يعانون من زيادة في الوزن.

وأشارت التقارير إلى أن هؤلاء المتطوعين في الدراسة لم يطلب منهم تغيير روتينهم الرياضي، أو تقييد وجباتهم الغذائية خلال اليوم، لافتة إلى أنه لوحظ أن بعضهم قد استهلكوا 500 سعر حراري أقل يومياً، وذلك بعد أن تحسن نومهم.

وقال العلماء المسؤولون عن هذه الدراسة، إن هذا الانخفاض في السعرات الحرارية، في حال استمراره على مدار 3 سنوات، ودون أن يقوم المرء بتغيير نظامه الغذائي خلال فترة النهار، فإنه قد يساعده على فقدان حوالي 12 كيلوغراماً من وزنه.

ومع أن هذه الدراسة ذات النتائج المدهشة لم تكن مصممة في الأصل للنظر في خسارة الوزن، إلا أنه في غضون أسبوعين من بدءها، لاحظ العلماء انخفاضاً في السعرات الحرارية لدى الأشخاص المشاركين فيها، وذلك بعدما قاموا بتغيير أنماط نومهم.

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى الدكتورة إسرا تاسالي، من مركز النوم في جامعة شيكاغو، والتي علقت على النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة الجديدة، حيث قالت إنه إذا حافظ المرء على عادات نوم صحية لفترة أطول، فإن ذلك سيؤدي إلى فقدان وزن معتبر سريرياً بمرور الوقت.

وأشارت إلى أن الكثير من الناس يبذلون جهداً كبيراً من أجل إيجاد طرقاً تساعد على تقليل السعرات الحرارية التي تدخل إلى أجسامهم، وذلك سعياً منهم من أجل فقدان الوزن، ولكن الدراسة الجديدة وجدت أن عندما ينام المرء أكثر، فسيتمكن من حرق تلك السعرات الحرارية بشكل كبير.