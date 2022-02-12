نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نسي أنها زوجته وتقدم لخطبتها من جديد .. وفي اليوم الثاني من الزفاف كانت الصدمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - في واقعة غريبة تقدم رجل أمريكي لخطبة زوجته مرة أخرى بعدما أصيب بمرض الزهايمر في السنوات الأخيرة ونسي أنه متزوج منها.

وعرضت شبكة "سي بي إس نيوز" قصة بيتر مارشال يبلغ من العمر 56 عامًا، حيث نسي أنه متزوج من ليزا ووقع في حبها للمرة الثانية وتقدم لخطبتها رغم أنهما ما زالا متزوجين لكنها طاوعته وقبلت عرض الزواج.

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وبحسب "سي بي إس نيوز" أصيب مارشال بمرض ألزهايمر منذ ثلاث سنوات وفقد معظم ذكرياته بل إنه نسي أنه تزوج من الأساس، ليتعامل بعد ذلك مع زوجته ليزا على أنها مجرد جليسة مسنين، دون حتى أن يذكر اسمها.

وعلى الرغم من تدهور حالته، لم تتركه زوجته ليزا وظلت إلى جانبه ترعاه وتحاول استثارة ذكرياته وتذكيره بالأوقات الحلوة فى حياته وبدأت ليزا تلاحظ وجود شعور الحب من زوجها بيتر تجاهها.

وقالت ليزا "مؤخرًا قرر بيتر أنني أفضل شخص يمكن أن يتزوجه ويعيش معها بقية عمره، ناسياً أننا متزوجان بالفعل، فجلس على ركبة واحدة وطلب الزواج بشاعرية ورومانسية، وأجبته على الفور من كل قلبي وأنا أبتسم.. أوافق".

وأضافت الحكاية بدأت عندما ظهر في التلفاز مشهد زفاف، أشار بيتر إلى الشاشة وقال لزوجته ليزا، "لنفعل مثل ذلك"، فسألته مندهشة: "ماذا نفعل؟!" فأشار مرة أخرى للتلفاز، فقلت: "أتريد أن تتزوج ؟!".

وأكدت ليزا أنها المرأة الأكثر حظاً في العالم، لأن زوجها تقدم لها مرتين من دون طلاق أو انفصال، معبراً عن حبه لها بغض النظر عن نسيانه أنها زوجته فى الحقيقة.

وأشارت إلى أنها لا تستطيع وصف كم كانت كلماته ساحرة وهو يعرض عليها الزواج، إذ أنه كان في كامل وعيه، وكان مفعمًا بالفرحة، وكان مؤثرا للغاية.

ولكن في اليوم التالي نسي بيتر عرض الزواج الذي قدمه لزوجته وتأسفت ليزا على هذا الموقف وقالت: "أنا فقط من سيتذكر ذلك العرض بالزواج، إنها حقًا قصة حب حقيقية، فألزهايمر يمكنه محو الكثير من الذكريات، لكن الحب دائمًا ما يكون آخر ما يتلاشى".