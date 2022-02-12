ماهو السر الخفي وراء قص شعر الفنانة أصالة؟ وما علاقته بزوجها فائق حسن بالأمر؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أفصحت الفنانة السورية أصالة نصري عن سر قص شعرها وذلك خلال حديثها عن علاقتها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وكشفت أصالة خلال لقائها مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي أنها تعرفت على فائق حسن منذ 15 عاماً وأنهما تمتعا بعلاقة صداقة رائعة طوال هذه الفترة قبل أن يتحول الشعور بينهما إلى حب في يوم واحد وذلك بعد طلاقها من زوجها طارق العريان بفترة.

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وكشفت أصالة أنها بدأت تفكر في فائق حسن بصورة مختلفة وهو ما حدث له كذلك قبل أن يقررا معاً تحويل علاقة الصداقة بينهما لزواج.

وأوضحت أصالة أنها اختارت ابنتها شام كأول شخص لتخبره بقرار زواجها من فائق حسن.

وذكرت أصالة أنها تزوجت فائق حسن بعد يوم واحد فقط من طلبه للزواج منها وأن فائق حسن هو من طالبها بقص شعرها بهذه الطريقة وأنها أطاعت أوامره دون تفكير.

وأشارت أصالة كذلك أنها عاشت أوقات صعبة كانت أكبر من قدرتها على التحمل وهو ما جعلها تلجأ لعدد من الأطباء النفسيين لمساعدتها على تخطي هذا الموقف.

وكشفت أصالة أنها اتخذت قراراً خاطئاً بزيادة جرعات الأدوية التي تتناولها دون استشارة الطبيب وهو ما تسبب في عدم قدرتها على المشي لفترة.

وقررت أصالة بعد ذلك التوقف عن تناول الأدوية بصورة كلية حتى تتخلص من آثارها الضارة على صحتها.

أصالة ترد على تحدي شيرين لحلاقة شعرها تماماً

وردت الفنانة السورية أصالة نصري على تحدي الفنانة شيرين عبد الوهاب حول ما إذا كانت قادرة على حلاقة شعرها تماماً مثلما فعلت بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وأجابت أصالة على هذا السؤال خلال لقاء تليفزيوني معها عبر قناة "سكاي نيوز" وذلك على هامش مشاركتها في حفل تريو الرياض الأضخم في موسم الرياض 2021.

وقالت أصالة إنها لا تمتلك الجرأة والشجاعة للاستغناء عن شعرها بصورة كاملة مثلما فعلت شيرين عبد الوهاب بعد أزمة طلاقها من زوجها.

وأوضحت أصالة أن تقصيرها لشعرها بهذه الطريقة هو أقصى ما تستطيع أن تقوم به.