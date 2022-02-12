نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر جريمة مروعة..القبض على صبي قام بقتل والديه وشقيقه الاصغر..وعند الكشف عن السبب كانت الصدمة على موقعنا والان مع التفاصيل

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