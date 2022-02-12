نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر يقوم بها الكثير من الناس من دون معرفة اضرارها..5 عادات تدمر الشعر يجب أن تتوقفي عنها فوراً على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - رغم أن الوراثة والمشاكل الصحية لها علاقة مباشرة بصحة شعرك وجماله، لكن، هناك العديد العادات التي تقومين بها في روتينك اليومي قد تؤذي شعرك وتسبب الضرر الكبير له وتفقده رونقه الجمالي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض أهم العادات التي تسبب الضرر لشعرك في روتينك اليومي:

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1. استخدام الماء الساخن على الشعر.

هناك معتقداً بأن المياه الساخنة تنظف فروة الرأس والشعر بشكل جيد وتفكك الدهون عنه، إلا أن ذلك يسبب على المدى الطويل الجفاف القوي للشعر ويؤذي الفروة ويسبب الخشونة والتلف لخصلات الشعر.

ومن الأفضل الاستعاضة عن ذلك بغسل الشعر بالمياه الفاترة ذات الحرارة المعتدلة بدلاً من المياه الساخنة.

2. المبالغة في غسل الشعر.

لا شك بأن النظافة مهمة جداً في مظهر المرأة، لكن المبالغة في غسل الشعر وتنظيفه أكثر من 3 مرات في الأسبوع يسبب تساقط الشعر ويمنع الشعر أيضاً الاستفادة من الزيوت الطبيعية التي تفرزها الفروة لترطيبه بشكل طبيعي.

3. تمشيط الشعر المبلل.

من أكثر العادات التي تسيء للشعر وتسبب بهيشانه وتلفه، هو تمشيطه فور الخروج من الاستحمام، فالشعر يكون بأضعف حالاته وهو مبلل فيتعرض للتكسر والتقصف.

ولذا، عليك تجفيفه بشكل جيد من خلال المنشفة وتركه لربع ساعة على الأقل ليجف في الهواء الطلق، من ثم قومي بتمشيطه بشكل لطيف، وابدئي من الأطراف صعوداً نحو الجذور.

4. ربط الشعر قبل النوم.

تعتاد الكثير من الفتيات على ربط الشعر قبل النوم تجنباً لإنسداله على الوجه.

إلا ان ذلك يعد من أسوء العادات التي تؤدي الى تساقطه وظهور الفراغات في فروة الرأس.

لذا، من الأفضل توضيب الشعر بقطعة قماش رخوة أو ضمه بضفيرة بشكل غير مشدود، وبهذا تحصلين على نوم مريح بدون التسبب في نفس الوقت بأي أذى للشعر.

5. المبالغة في استخدام أدوات تصفيف الشعر.

مظهر الشعر المرتب من أولويات المرأة العصرية والعاملة، لكن ذلك لا يرتبط بضرورة استخدام مصففات الشعر بشكل دائم لأضرارها الكثير على بنية الشعر.

لذا عليك الابتعاد عنها قدر الإمكان، ويمكنك التحايل في موديلات الشعر التي لا تحتاج الكثير من التصفيف، مثل تسريحة الكعكة أو تسريحات الضفائر وغيرها.