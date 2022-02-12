كيف تستطيع خسارة 5 الى 10 كيلوغرامات في شهر؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من الممكن تحقيق حلم الرشاقة وخسارة 5 الى 10 كيلوغرامات في شهر تقريباً.

وقد ابتكر هذه الحمية طبيب، ومن اجل الحصول على افضل نتيجة لا بد من اتباعها لمدة لا تقل عن 5 اسابيع.

من الممكن اذاً خسارة من 5 الى 10 كيلوغرامات في شهر تقريباً من خلال تطبيق رجيم الدكتور بنشتريت. ولهذا يجب الحرص على اتباع هذا البرنامج.

الاسبوع الاول

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في هذا الاسبوع يمكن خسارة من كيلوغرامين الى 3 كيلوغرامات. ويجب ان تتكون الوجبات من البروتينات الخفيفة والخضار التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر مثل البروكولي والملفوف الاحمر والاخضر والسبانخ واللفت والطماطم. كما من المهم تناول منتجات الاجبان قليلة الدسم. والافضل تجنب استهلاك الكربوهيدرات والدهون.

اليوم الاول

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعة صغيرة من لحم الحبش الخالي من الدهون.

الغداء. طبق من السلطة مع الفطر وصلصة تحتوي على القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. طبق من الهليون المسلوق، قطعة من الستيك المشوي من دون دهون، طبق من بوريه البروكولي، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء الخالية تماماً من الدسم.

اليوم الثاني

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة الخالية تماماً من الدسم.

الغداء. طبق من السمك المشوي مع الاعشاب، طبق سلطة.

العشاء. طبق متوسط الحجم من اللحم المشوي من دون دهون مع القليل من الاعشاب وقطع الليمون والفطر.

اليوم الثالث

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعة من لحم الحبش المشوي من دون دهون.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق بوريه بروكولي.

العشاء. طبق من السلطة الاسيوية التي تحتوي على الصويا، الجمبري والكزبرة.

اليوم الرابع

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم.

الغداء. طبق من السلطة التي تحتوي على الطماطم والفطر، طبق متوسط الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع صلصة خفيفة.

العشاء. طبق من الخضار المشوية، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم.

اليوم الخامس

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش الخالي من الدهون.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار.

العشاء. طبق من الخضار المشوية، قطعة من اللحم المشوي الخالي من الدهون، قطعة من الجبنة المشوية الخالية من الدسم.

اليوم السادس

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش الخالي من الدهون.

الغداء. طبق من السلطة مع صلصة خفيفة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم.

العشاء. طبق من سلطة الخيار والطماطم مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي الخالي من الدهون.

اليوم السابع

من الممكن تكرار برنامج احد الايام السابقة. ومن المهم الحرص على ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي بانتظام.

الاسابيع الاربعة من الرجيم

من اجل خسارة من 5 الى 10 كيلوغرامات في شهر تقريباً وللحصول على قوام اقرب الى قوام وفاء الكيلاني، من المهم خلال هذه الاسابيع القيام بهذه الخطوات.

- البدء بتناول الاسماك الدهنية والبقوليات والجزر واليقطين والذرة بشكل تدريجي.

- زيادة نسبة الكربوهيدرات ايضاً من خلال تناول كميات معتدلة من الارز والمعكرونة والخبز.

- الامتناع دائماً عن تناول السكر.

-واخيراً استعادة نظام غذائي متوازن يسمح بتناول الاصناف الصحية والتي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

- ينصح في اطار هذا الرجيم الذي يساعد على خسارة من 5 الى 10 كيلوغرامات بممارسة الرياضة في الصباح قبل الفطور. فهذا يسرع عملية حرق الدهون الضارة. ولهذه الغاية يمكن اختيار المشي او الركض او ركوب الدراجة الهوائية لمدة 45 دقيقة مرتين اسبوعياً.