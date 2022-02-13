نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ابتعد عن هذه الأشياء قبل النوم.. فإنها تسبب الاضطرابات ومشاكل صحية ونفسية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - على الرغم من الشقاء الناتج عن العمل والواجبات المنزلية، إلا أن الكثيرين يواجهون صعوبة في النوم قد يصل إلى صراع داخلي وحركات عفوية ما بين الاستلقاء لساعات طويلة دون غلق الجفون والتفكير في الحياة والمهام التي لا تنتهي وما يجب فعله في اليوم التالي.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنّ الرغبة في النوم دون نتيجة واضحة قد تسبب مشاكل صحية ونفسية للشخص في اليوم التالي وعلى المدى البعيد، إذ أوضح الدكتور إريك كيزيران، من جامعة جنوب كاليفورنيا، أنه يجب الاستعداد للنوم ثم الذهاب إلى الفراش.

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وقدم مجموعة من خبراء النوم نصائح يجب اتباعها قبل النوم وتحذيرات لابد من الابتعاد عنها، وهي:

- لا تمارس الرياضة قبل النوم

الدكتورة جانيت كينيدي، خبيرة النوم الأمريكية، أوضحت أن ممارسة الرياضة في المساء تجعل الأشخاص مستيقظين في الليل، إذ قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يبرد الجسم ويعود معدل ضربات القلب والتنفس إلى طبيعته.

وبينما تحذر «كينيدي» من ممارسة الرياضة قبل النوم، أشارت إلى أن نشاط الاسترخاء مثل «اليوجا» مهم.

- لا تأكل وجبة دسمة قبل النوم

هناك بعض الأشخاص الذين يعملون حتى ساعات متأخرة، ما يجعلهم يتناولون العشاء المحتوي على وجبات دسمة قبل ساعة أو ساعتين فقط من النوم، وحذر الخبراء من تناول وجبة دسمة قبل النوم، إذ يمكن أن تؤثر سلبًا على قدرة الشخص على النوم.

الدكتور موريس أوهايون ، خبير النوم بجامعة ستانفورد، أوضح أنه لا ينصح بتناول الطعام قبل النوم حيث يكون من الضروري منح الجسم بعض الوقت لهضم الطعام.

- تجنب تصفح بريدك الإلكتروني

تصفح الهواتف من أجل الاطلاع على البريد الإلكتروني والرسائل النصية من بين الأمور الشائعة لدى البعض قبل النوم، لكن لكن خبراء النوم قالوا إنهم لم يستخدموا التكنولوجيا أبدًا قبل أن تغمض جفونهم.

وأوضح الدكتور إريك كيزيران، إن من أهم الأمور للتمتع بنوم سليم تجنب القراءة أو مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة الإلكترونية في السرير: «نريد أن يفهم عقلك وجسدك أن السرير مخصص للنوم»، علاوة على ذلك، تصدر الأجهزة الإلكترونية قدرًا معينًا من الضوء، خاصة في غرفة مظلمة، قد تسبب قلقاً للشخص.

- تجنب مشاهدة الأخبار المزعجة والمؤلمة قبل النوم

من الشائع أن يشاهد الناس التلفزيون قبل النوم مباشرة، وقد يكون هذا جيدًا بالنسبة للعروض الكوميدية المرحة ولكن عندما يتعلق الأمر بالبرامج المكثفة والأخبار المؤلمة، يقول خبراء النوم أن البرامج المزعجة تجعل الأشخاص أكثر توترًا جسديًا ومعدل ضربات قلبهم يرتفع، ما يشير إلى أن أجسامهم في حالة من الإجهاد البدني.

- لا تشرب الكثير من الكحول قبل النوم

الدكتور «أوهايون»، حذر أيضا من تناول الكحول قبل النوم والذي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات، فضلا عن زيادة احتمالية إصابة الشخص بالشخير: « يحث على تسكين وإرخاء العضلات المسؤولة عن الشخير داخل الحلق والأنف»، كما حذر الخبراء من أن الكحول يمكن أن يجعل الشخص يستيقظ كثيرًا أثناء الليل.

- لا تتناول الكافيين قبل النوم

عادة ما يفضل البعض تناول القهوة في الصباح من أجل التركيز، لكن في الوقت ذاته يحذر خبراء الصحة من تناولها قبل النوم، إذ أوضح الدكتور «كينيدي»، أن الجسم يستغرق وقتًا طويلاً في التمثيل الغذائي للكافيين، لذلك قد يؤدي فنجان القهوة في الساعة 4 مساءً إلى ليلة مضطربة.

- لا تترك الأضواء

يتفق خبراء النوم على أن ضوء الليل غير ضار وأظهرت الدراسات أن كمية صغيرة من الضوء لن يكون لها تأثير كبير على النوم بعكس وجود غرفة مضاءة بشكل مفرط يمكن أن يربك الضوء الجسد الذي يحتاج إلى الظلام للدخول في الراحة.