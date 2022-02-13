نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 4 علامات في عضلات ساقيك تدل على ارتفاع خطير في نسبة الكوليسترول الضار في الدم .. عليك معرفتها الآن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم شائعًا إلى حد ما في المملكة المتحدة ، وهو أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أكثر من اثنين من كل خمسة أشخاص في إنجلترا يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول "مما يعرضهم لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب".

توصي مؤسسة القلب البريطانية (BHF) جميع البالغين بإجراء فحص للكوليسترول في أي عمر ، حتى لو شعروا بصحة جيدة. يجب تكراره كل خمس سنوات - أو أكثر إذا كان الاختبار غير طبيعي. في الواقع ، يمكن أن يكون لارتفاع الكوليسترول عدد من العواقب الصحية السلبية ، على الرغم من عدم ظهور أعراض في كثير من الأحيان. ومع ذلك ، إذا حدث مرض الشريان المحيطي (PAD) ، فقد يتسبب في عدد من الأعراض.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

تلاحظ NHS أن PAD هي حالة شائعة حيث يؤدي تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين إلى تقييد إمداد الدم.

يقول الجسم الصحي: "غالبًا ما تتطور أعراض اعتلال الشرايين المحيطية ببطء ، بمرور الوقت. إذا تطورت الأعراض بسرعة ، أو ساءت فجأة ، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا ".

عادة ما يتم تشخيص اعتلال الشرايين المحيطية من خلال الفحص البدني من قبل طبيب عام ، ومن خلال مقارنة ضغط الدم في ذراعك وكاحلك.

تقول عيادة كليفلاند أن نصف الأشخاص الذين أصيبوا باعتلال الشرايين المحيطية ليس لديهم أي أعراض ، ولكن الألم أو عدم الراحة في أرجلهم من الأعراض الشائعة.

ويشير إلى: "قد تشعر أيضًا بالضعف أو التعب أثناء المشي. قد تشمل الأجزاء المصابة من ساقك ربلتيك أو فخذيك أو أردافك.

"يمكن أن يتراكم مرض الشرايين المحيطية على مدى العمر ، وقد لا تصبح الأعراض واضحة إلا في وقت لاحق من الحياة."

تقول أن أول أعراض ملحوظة لاعتلال الشرايين المحيطية قد تكون "العرج المتقطع" وهو عدم راحة الساق أو الألم أو التشنج. تنص على أنه مع العرج المتقطع ، قد تشعر عضلات ساقك بما يلي:

تقول منظمة الصحة إن الألم يمكن أن يكون شديدًا بما يكفي للتدخل في المشي الطبيعي.

تقول: "يمكن أن يكون الألم شديدًا بما يكفي للحد من قدرتك على المشاركة في الأنشطة التي تستمتع بها ، مثل لعبة الجولف أو مطاردة الأحفاد.

"انخفاض تدفق الدم إلى عضلات ساقيك يسبب هذا النوع من الألم الدوري ، والذي يختفي عند الراحة لأن عضلاتك تحتاج إلى تدفق دم أقل أثناء الراحة."

تقول جمعية القلب الأمريكية: "إذا كنت تعاني من تقلصات أو وخز أو ضعف في ساقيك ، فقد تكون مصابًا بمرض الشريان المحيطي."

وتحذر المنظمة من أن "اعتلال الشرايين المحيطية يمكن أن يؤدي إلى بتر الساق أو القدم وحتى نوبة قلبية أو سكتة دماغية . الاكتشاف المبكر هو المفتاح! "



لحسن الحظ ، لن يعاني كل شخص يعاني من ارتفاع الكوليسترول من مرض الشرايين المحيطية ، وهناك عدد من الطرق لتقليل الكوليسترول.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS: "لتقليل نسبة الكوليسترول لديك ، حاول أن تقلل من تناول الأطعمة الدهنية ، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة. لا يزال بإمكانك تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة.

تضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن حوالي 6.5 مليون بالغ في إنجلترا يتعاطون حاليًا أدوية لخفض الدهون مثل الستاتين .

العقاقير المخفضة للكوليسترول هي أكثر الأدوية شيوعًا لارتفاع الكوليسترول ، وفقًا للخدمات الصحية ، وتعمل عن طريق تقليل كمية الكوليسترول التي ينتجها جسمك.

تعمل الستاتينات على خفض مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم ، والذي يشار إليه غالبًا باسم الكوليسترول "الضار" ، وتقلل الستاتينات من إنتاجه داخل الكبد.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن هناك خمسة أنواع من العقاقير المخفضة للكوليسترول متوفرة بوصفة طبية في المملكة المتحدة. وهي تشمل أتورفاستاتين ، فلوفاستاتين برافاستاتين ، روسوفاستاتين وسيمفاستاتين.

ويشير إلى أن العديد من الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول لا يعانون من أي آثار جانبية أو يعانون من آثار جانبية قليلة جدًا ، على الرغم من أن آخرين سيعانون من "بعض الآثار الجانبية المزعجة ، ولكنها عادة ما تكون طفيفة ، مثل الإسهال أو الصداع أو الشعور بالمرض".

المصدر: اكسبريس