نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قد يكون اخطر مما تتوقع..ما أسباب اهتزاز السيارة وهي متوقفة عند بداية تشغيل المحرك؟ عليك معالجتها قبل ان تتفاقم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد من بين المشكلات التي تصيب السيارة هو اهتزاز أو ارتجاج السيارة وهي متوقفة بعد تشغيل المحرك، وهو الأمر الذي يصيب كثير من السائقين بالقلق خوفاً من وجود عطل كبير في السيارة.

وأوضح الخبراء، إن اهتزاز السيارة وهي متوقفة عند بداية التشغيل يرجع إلى وجود خلل أو تلف أحد أجزاء السيارة، ويجب عند ملاحظة اهتزاز السيارة التوجه لمركز صيانة للكشف عن أسباب ظهور هذه المشكلة لعلاجها قبل أن تتفاقم.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:



وتعتبر أبرز الأسباب: تعرض فلتر الهواء للانسداد بالأتربة والرمال، وهو ما يتسبب في عدم انتظام دخول الهواء لغرفة الاحتراق في المحرك، مما يؤدي إلى عدم انتظام عمل المحرك واهتزاز السيارة، وانسداد فلتر البنزين بالشوائب والاتساخات، وهو ما يتسبب في انخفاض كمية البنزين التي تصل للمحرك، مما يضعف عمل المحرك.

وتشمل الأسباب وجود خلل أو تلف حساس تدفق الهواء الشامل (MAF)، حيث يعمل هذا الحساس على قياس كمية الهواء الداخل للمحرك حتى يتمكن من نقل هذه المعلومات إلى كمبيوتر السيارة، وذلك كي يوفر الكمية المناسبة من الوقود اللازمة لعملية الاحتراق الداخلي، ووجود مشكلة في برمجة كمبيوتر السيارة أو تسرب المياه إليه، وإذا تعرضت البواجي «شمعات الاحتراق» للاحتراق أو انتهى العمر الافتراضي لها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى في حال انخفاض درجة حرارة المحرك صباحاً عند بداية التشغيل، واتساخ أو انسداد البوابة أو البخاخات، عدم التزود بالوقود أو انخفاض منسوبه بشكل كبير، ووجود كسر أو تلف في كراسي المحرك والتي تعمل على تثبيته، وهو ما يتسبب في حدوث الرجة خاصة عند بداية تشغيل السيارة.