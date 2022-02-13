نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طعام شائع يتناوله الكثيرون ولا يعلمون أنه يرفع السكر في الدم إلى مستويات خطيرة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - مستويات السكر في الدم ، والمعروفة أيضًا باسم مستويات الجلوكوز في الدم ، هي مقياس يوضح مقدار الجلوكوز في الدم. يمكن أن يحمل ارتفاع نسبة السكر في الدم معه مجموعة كبيرة من المشكلات الصحية ، لذلك من المهم أن تكون على دراية بالعلامات وتأكد من إبقائها تحت السيطرة.

يمكن أن يكون ارتفاع السكر في الدم ، وارتفاع نسبة السكر في الدم ، خطيرًا إذا أصبحت مستويات السكر في الدم مرتفعة جدًا أو بقيت مرتفعة لفترات طويلة. تقول منظمة السكري في المملكة المتحدة: "ترتفع مستويات السكر في الدم وتنخفض على مدار اليوم وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، فإن هذه التغييرات أكبر وتحدث في كثير من الأحيان أكثر من الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري."

يمكن أن يحدث فرط سكر الدم عندما تكون مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم مرتفعة للغاية - عادة ما تكون أعلى من 7 مليمول / لتر قبل الوجبة وأكثر من 8.5 مليمول / لتر بعد ساعتين من تناول الوجبة.

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وتقول الجمعية الخيرية: “ينتقل الجلوكوز عبر مجرى الدم إلى الخلايا حول الجسم لمنحها الطاقة للعمل. عندما يكون هناك جلوكوز في مجرى الدم ، يصنع البنكرياس (عضو بالقرب من المعدة) هرمونًا (ناقل كيميائي) يسمى الأنسولين. الأنسولين يخبر خلايا الجسم بامتصاص الجلوكوز واستخدامه كطاقة.

"في شخص مصاب بداء السكري ، لا يستطيع الجسم امتصاص الجلوكوز بسبب وجود مشكلة في الأنسولين.".

هناك بعض الأطعمة التي يجب على أولئك الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم تجنبها ، وفقًا للدكتور كريستال ويلي ، طبيب Asda Online من ZAVA.

قالت: "التقليل من أي مشروبات سكرية يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم. هذه المشروبات تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ومحملة بالفركتوز. يمكن أن يؤثر ذلك على مستويات السكر لديك لأنه يؤثر على بكتيريا الأمعاء وإفراز الأنسولين ".

من المهم أيضًا تقليل السكر المكرر لأن الكمية الزائدة من السكر المكرر (مثل الفركتوز أو الجلوكوز) "يمكن أن تكون خطيرة على مستويات السكر في الدم لدينا وترتبط بالإصابة بداء السكري من النوع الثاني".

وأضاف الطبيب: "معظم الأطعمة المصنعة مثل الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة غنية بالكربوهيدرات وقليلة الألياف.

"إذا كان الشخص المصاب بداء السكري يستهلك الكثير من الكربوهيدرات في جلسة واحدة ، يمكن أن تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بشكل خطير ، مما يؤدي إلى أضرار جسيمة بمرور الوقت.

"الألياف هي أحد أهم العناصر للمساعدة في إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم ، لذا فإن تقليل الأطعمة منخفضة الألياف في نظامك الغذائي يؤدي إلى تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم."

لاحظ الطبيب أن بعض الأطعمة قد تحتوي على "سكر مخفي" لأن الكثير من الأطعمة يمكن أن تحتوي على سكر مضاف إليها ، حتى لو تم تسويقها كخيارات صحية.

وأوضح الطبيب: "الأطعمة مثل حبوب الإفطار والزبادي يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر ، وكذلك التوابل ... وحتى عصائر الفاكهة يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر المضاف.

"إذا كان الشخص المصاب بداء السكري يستهلك الكثير من الكربوهيدرات في جلسة واحدة ، يمكن أن تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بشكل خطير ، مما يؤدي إلى أضرار جسيمة بمرور الوقت.

"الألياف هي أحد أهم العناصر للمساعدة في إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم ، لذا فإن تقليل الأطعمة منخفضة الألياف في نظامك الغذائي يؤدي إلى تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم."

لاحظ الطبيب أن بعض الأطعمة قد تحتوي على "سكر مخفي" لأن الكثير من الأطعمة يمكن أن تحتوي على سكر مضاف إليها ، حتى لو تم تسويقها كخيارات صحية.

وأوضح الطبيب: "الأطعمة مثل حبوب الإفطار والزبادي يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر ، وكذلك التوابل ... وحتى عصائر الفاكهة يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر المضاف.".

قال الدكتور كريستال إنه يوصى بعدم تناول البالغين في المملكة المتحدة أكثر من 30 جرامًا من السكريات المجانية يوميًا - "حوالي 7 مكعبات سكر ، لذا فهي ليست كثيرة".

مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

بعض الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي ، مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والعدس ، هي أطعمة يجب أن نتناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

ومع ذلك ، "استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لتقرير ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات من الأطعمة صحية يمكن أن يكون مضللاً" ، كما تقول NHS.

يقول الجسم الصحي إن أعراض ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكري تميل إلى التطور ببطء خلال بضعة أيام أو أسابيع ، على الرغم من أنه "في بعض الحالات ، قد لا تكون هناك أعراض حتى يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير".

في الأشخاص المصابين بداء السكري ، يمكن أن يحدث ارتفاع السكر في الدم بسبب الإجهاد أو المرض أو عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية أو تناول الكثير من الطعام.

تلاحظ NHS أنه إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، "بغض النظر عن مدى حرصك ، فمن المحتمل أن تعاني من ارتفاع السكر في الدم" في مرحلة ما.

وتضيف: "النوبات الخفيفة من حين لآخر ليست مدعاة للقلق ويمكن علاجها بسهولة تامة أو قد تعود إلى طبيعتها من تلقاء نفسها.".