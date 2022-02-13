أبو فلة يدخل موسوعة غينيس برقمين قياسين جديدين..معلومات ستعرفها لاول مرة!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تمكن اليوتيوبر ولاعب الفيديو الكويتي حسن سليمان، الشهير باسم أبو فلة، من جمع أكثر من أحد عشر مليون دولار، ضمن حملة “أجمل شتاء في العالم”، التي أطلقها في السابع من يناير الحالي لمساعدة اللاجئين.

اليوتيوبر أبو فلة يحقق رقمين قياسين جديدين ويسجل اسمه في موسوعة غينيس

واستطاع الشاب الكويتي خلال بث مباشر عبر قناته بموقع يوتيوب من جمع المبلغ، يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر يناير الجاري.

وكان هذا خلال تحدي حبس نفسه في غرفة زجاجية وسط مدينة دبي، إذ استغرق البث اثني عشر يوماً، دخل فيه أبو فلة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأكبر عمل خيري من خلال يوتيوب، إضافة إلى أطول بث مباشر على المنصة.

وكان هدف هذه الحملة هو مساعدة أكثر من مئة ألف عائلة لاجئة، أي حوالي ثلاثمئة ألف شخص، يعانون ظروفاً صعبة في الشتاء، كما ستوفر الحملة المواد ومستلزمات التدفئة. هذا حسب ما قاله أبو فلة يوم الإعلان عن الحملة.

أبو فلة ينجح في جمع أكثر من 10 ملايين دولار لدعم 100 ألف عائلة في الشتاء

وتمكن اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان، المشهور باسم أبو فلة، من جمع أكثر من 10 ملايين دولار لصالح 100 ألف عائلة تعاني من برد الشتاء، بعد أن حبس نفسه بداخل غرفة زجاجية لأكثر من 10 أيام. وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، ففي 7 يناير الماضي، أطلق أبو فلة حملة خيرية من أجل مساعدة اللاجئين تحت عنوان "أجمل شتاء في العالم"، والتي تستهدف أكثر من 100 ألف عائلة.

وقام اليوتيوبر الكويتي بحبس نفسه داخل غرفة زجاجية قرب برج خليفة في مدينة دبي، وقال إنه لن يغادرها حتى تحقيق هدفه، وهو جمع 10 ملايين دولار من التبرعات. وبعد نحو 11 يوماً من بدء الحملة، استطاع أبو فلة أن يصل إلى الرقم المطلوب، وهو 10 ملايين دولار، والمقرر أن يتم استخدامها من أجل تقديم الدعم لـ 100 ألف عائلة تعاني من برد الشتاء.

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وأعلن أبو فلة مطلع يناير الجاري عن تفاصيل حملته الجديدة يوم الجمعة الماضية عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، حيث قال إن حملة "أجمل شتاء في العالم" تأتي بالتعاون مع كل من: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام.

وأوضح أبو فلة إن هذه الحملة تهدف إلى جمع 10 ملايين دولار أمريكي من أجل دعم 100 ألف عائلة لاجئة، أي أكثر من 300 ألف شخص، والذين يعانون ظروفاً صعبة في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن حملته ستوفر المواد ومستلزمات التدفئة التي يحتاجونها خلال هذه الفترة.

وحول حملته الأخيرة، التي وصفها بأنها الأضخم في تاريخه، قال اليوتيوبر الشهير إن الدفء في الشتاء لمن يعاني البرد والصقيع، لا يقل أهمية عن الحاجة للطعام وماء الشرب، مشيراً إلى أن هناك ملايين اللاجئين والنازحين في المنطقة ممن يحتاجون إلى كل دعم يجدونه. وتابع قائلاً إنه أراد أن يشارك في هذه المبادرة الإنسانية، ويتمنى من الجميع المساهمة فيها، لإدخال الدفء على حياة المحرومين منه.

وتزامناً مع إطلاقه الحملة يوم الجمعة الماضية، ذكر أبو فلة أنه سيقوم بحبس نفسه داخل غرفة زجاجية وسط مدينة دبي، مؤكداً أنه لن يقوم بمغادرتها حتى اكتمال المبلع المطلوب. وصرح أبو فلة قائلاً إنهم أقاموا الغرفة الزجاجية التي سيجلس فيها ويبث حملته من داخلها، ولن يغادرها حتى يجمع المبلغ كاملاً، لافتاً إلى أن الاحتفال بإتمام إنجاز هذا المبلغ سيكون في برج خليفة.

وجاءت هذه الحملة الجديدة من أبو فلة بعد نجاح حملته السابقة، التي أطلقها قبل أشهر قليلة، بمناسبة وصوله إلى 20 مليون متابع، حيث جمع فيها مليون دولار أمريكي، من أجل دعم أكثر من 5 آلاف أسرة لاجئة، ولتوفير احتياجاتهم خلال فصل الشتاء.

وكتب نجم اليوتيوب الكويتي الشهير وقتها في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بمناسبة وصولي الـ 20 مليون (متابع)، قررت نسوي حملة متابعين أبو فلة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء.". وأوضح أبو فلة المطلوب في الحملة، حيث قال: "نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب، غداً يوم الجمعة، الساعة 8 مساء.. أدري المبلغ جد كبير.. بس بإذن الله قادرين عليه.. وتذكر، الدال على الخير كفاعله."

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن حملة أبو فلة تم إطلاقها بالتعاون والاشتراك مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بهدف جمع مليون دولار لمساعدة آلاف الأسر اللاجئة قبل حلول فصل الشتاء القادم. وقالت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "إيماناً منه بالدور المجتمعي، قرر أبو فلة، أحد أكثر لاعبي الفيديو شعبية في العالم العربي، وصاحب أكبر قناة نمواً على يوتيوب في العالم، تكريس جهوده لدعم القضايا الإنسانية."

وأشار البيان إلى أنه تقديراً لتخطيه حاجز الـ 20 مليون مشترك في قناته، قرر أبو فلة إطلاق حملة مشتركة مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء. وأضافت مفوضية اللاجئين إلى أن: "أبو فلة يؤمن بدور المجتمع في دعم اللاجئين، ونحن كذلك. ومعاً نستطيع أن نمد شريان الحياة لآلاف العائلات التي تستقبل شتاء آخر في ظروف صعبة، بعيداً عن ديارها، وأن ندفئ قلوبهم."

ونال البث المباشر الذي قام به أبو فلة إقبالاً جماهيرياً منقطع النظير، حيث أقبل الكثيرون في الوطن العربي على المشاركة في الحملة، والتبرع بما يقدرون عليه من أموال لهذا الغرض النبيل. وقام بعض الأشخاص بتبرعات سخية في حملة أبو فلة، حيث قاموا بالتبرع بمبالغ وصلت إلى 80 ألف دولار أمريكي، فيما قام اليوتيوبر الكويتي نفسه بالتبرع بـ 16 ألف دولار أمريكي. وخلال 28 ساعة فقط من إطلاقها، استطاعت حملة أبو فلة الوصول إلى المبلغ المطلوب، وهو مليون دولار أمريكي.

ونشر مشهور اليوتيوب الكويتي مقطع فيديو وثق اللحظات الأخيرة قبل الوصول إلى مبلغ المليون دولار، حيث بدا شديد الحماس والترقب من أجل تحقيق هدف الحملة. وعندما وصل مبلغ التبرعات أخيراً إلى الرقم المطلوب، ظهر التأثر واضحاً على وجه أبو فلة، لدرجة أنه لم يستطع أن يسيطر على مشاعره، وبدأت دموعه في النزول على خده.

وعبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، نشر أبو فلة تغريدة قال فيها: "الحمد لله دائماً وأبداً.. شكراً لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع.. ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين.. الحمد لله جبنا المليون."

ولاقت هذه الحملة إشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، حيث نجحت في تحقيق هدفها، وجمع المبلغ المطلوب خلال 28 ساعة فقط. وأعرب العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لليوتيوبر أبو فلة، وأثنوا على الحملة الإنسانية التي قام بإطلاقها.

حيث كتب الفنان المصري محمد هنيدي في منشور عبر حساباته على السوشيال ميديا: "الصديق الجميل أبو فلة، اللي كلنا فخورين بكل اللي بيعمله، قدر يجمع مليون دولار تبرعات في 24 ساعة.. ياريت كل مشاهير الإنترنت ياخدوا أبو فلة قدوة ليهم، وإن الشهرة اللي ربنا إدهالهم يستغلوها في الخير بأي شكل أياً كان."

ولفتت التقارير إلى أن حملة أبو فلة نجحت في جمع أكثر من مليون دولار، حيث بلغ عدد المتبرعين أكثر من 31 ألف متبرع، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه هذه الأموال من أجل دعم أكثر من 5700 أسرة لاجئة.

من هو أبو فلة؟

جدير بالذكر أن أبو فلة، واسمه الحقيقي حسن سليمان، هو طالب جامعي ويوتيوبر كويتي، ويبلغ من العمر نحو عشرين عاماً، وصل مؤخراً إلى عشرين مليون مشترك في قناته بموقع «يوتيوب».

وقناة أبو فلة، هي قناة مخصصة للألعاب، وأحياناً يعرض قصصاً، والقناة بها نحو عشرين مليون مشترك، وحققت نحو ملياري مشاهدة، كما أن لديه قناة أخرى باسم "أبو فلة 2"، ورغم امتلاك هذه القناة سبعة وأربعين ألف مشترك، إلا أن أبوفلة لم ينشر عليها أي فيديوهات حتى الآن.

وكان أول فيديو عبر قناة أبو فلة على يوتيوب في السابع عشر من سبتمبر عام ألفين وستة عشر ميلادياً، وكان يتحدث فيه عن لعبة "كلاش أوف كلانس"

وخلال شهر مارس 2020، قام اليوتيوبر الكويتي أبو فلة بإطلاق حملة كبيرة لجمع تبرعات من أجل علاج 1000 إنسان مصاب بماء العين، وذلك بمناسبة وصول قناته على موقع يوتيوب إلى 10 ملايين متابع