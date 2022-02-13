نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور.. ظهورمفاجأ لنجلي تيم حسن مع والدتهما ديمة بياعة يلفتا الانظار بعد أن أصبحا شابين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد غياب طويل عن الإعلام ظهر ابنا النجم السوري تيم حسن مع والدتهما ديمة بياعة حيث لفتا الأنظار وخصوصاً أنهما أصبحا شابين.

ونشرت والدتهما ديمة عبر "ستوري" حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة تجمعها مع ولديها "ورد" و"فهد" في أحد صالونات الحلاقة في دبي.

وبدا "ورد" وهو الابن الأكبر وقد أصبح شاباً يافعاً فيما اشار العديد من المتابعين الذين تناقلوا الصورة على "السوشال ميديا" أنه اصبح يشبه والده كثيراً.

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ويعيش ورد وفهد مع والدتيهما وذلك بعد انفصالها عن زوجها السابق النجم السوري تيم قبل فترة طويلة.

وتزوجت ديمة من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو بينما تزوج تيم من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني تيم عن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل حيث يستعد في الوقت الحالي لبدء تصوير فيلم "الهيبة" والذي سيكون ختماً لخمسة مواسم من العمل الدرامي الذي حقق شهرة ونجاح كبيرين والذي انتهى عرض جزؤه الخامس قبل مدة.

بينما ستكون ديمة حاضرة ببطولة مسلسل "حضور لموكب الغياب" من تأليف محمد ماشطة وإخراج باسم سيف يوسف ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم في حين حضرت قبل مدة كضيفة على مسلسل "شتي يا بيروت" الذي انتهى عرضه وهو من بطولة النجم السوري عابد فهد وحقق نجاحاً كبيراً