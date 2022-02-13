تحذير..مكون خطير نتناوله يومياً دون أن ندرك تأثيراته القاتلة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يرغب الكثير من الاشخاص بتناول السكر حيث يدخل في العديد من الحلويات والأطباق المفضلة . والتي تقدم خاصة في المناسبات المختلفة. إلا أن تناول السكر يتسبب بزيادة الوزن فضلاً عن العديد من المخاطر الصحية وأبرزها:

1- يؤدي الى الاكتئاب:

فنحن نشعر بعد تناول السكر بالتعب والنعاس والشعور في الحاجة إلى المزيد من السكر. كل هذا نتيجة تأثير السكر على الهرمونات التي تحافظ على المزاج الجيد. كثرة إفرازات هرمونات السعادة قد تؤدي الى الاكتئاب عندما يحرق الجسم كل كمية السكر المستهلكة.

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2- التأثير على الشهية المفرطة:

يزيد السكر من الإحساس بالسعادة عبر تأثيره على إفراز هرمون الدوبامين. كلما أكلنا أكثر كلما فرز من الدوبامين اكثر ما يجعل من الصعب على الجسم التخلي عن هذا الإحساس فيطلب المزيد من السكر الدائم.

3- التأثير بشكل سلبي على الذاكرة والقدرة على التعلّم:

حيث أثبتت دراسات في جامعة كاليفورنيا الاميركية ان الغذاء الغني بالسكر يبطئ القدرة على التعلم والتواصل ويضعف الذاكرة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت دراسات أخرى ان تناول الكثير من السكر قد يؤدي الى مرض الألزهايمر.

حيث أثبتت دراسات في جامعة كاليفورنيا الاميركية ان الغذاء الغني بالسكر يبطئ القدرة على التعلم والتواصل ويضعف الذاكرة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت دراسات أخرى ان تناول الكثير من السكر قد يؤدي الى مرض الألزهايمر.