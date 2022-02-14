ضع ملعقة فقط من “زيت الزيتون” على قدميك قبل النوم وشاهد النتائج السحرية التي ستجعلك تستخدمه يومياً .. هذا ما سيحدث لجسمك !

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صنعاء - ميسرا اسماعيل -

يعد زيت الزيتون من أبرز الزيوت الطبيعية التي تحتوي على فوائد عديدة خصوصا لأنه مكون من الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل حمض أوميجا ٣ وأوميجا٦ وكذلك حمض الأوليك.

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لم يقتصر زيت الزيتون على ذلك فقط، فهو يلعب دورًا هامًا في القضاء على السمنو وإنقاص الوزن فضلا عن مذاقه الشهي والمميز.

وبفضل احتوائه على الأحماض الدهنية، أصبح له دورا هاما في جسم الإنسان، والتي جعلت زيت الزيتون من الزيوت المفضلة للاستخدام في تدليك الجسم بشكل كامل وعمل مساج له ولكن هل فكرت يومًا ماذا يحدث عندما تضع قطرات من زيت الزيتون على باطن قدميك:



- في حالة تدليك القدم من خلال الضغط على باطن إصبع القدم الكبير وعمل حركات دائرية لمدة دقيقة إلى ١٠ دقائق، تشعرين بالنوم الهادئ وتستغرقين في النوم لفترات طويلة بدون إزعاج على الإطلاق.



- من أهم فوائد زيت الزيتون تنشيط الدورة الدموية من خلال وضعه على باطن قدمك والضغط بحركات دائرية لتشعرين بالفرق وتجنب الألم.





- في حالة وضع زيت الزيتون على باطن قدمك يساعدك على الإسترخاء والتخلص من التوتر بصورة كبيرة.

- يساهم زيت الزيتون في الحد من جفاف الجلد والتخلص من التشققات والجفاف خصوصا في فصل الشتاء.





- تدليك القدمين بزيت الزيتون يساعدك على التخلص من الاكتئاب ويمنح الجسم الطاقة اللازمة التي يحتاجها بقدر المستطاع.

- الوقاية من الأمراض المختلفة مثل الصداع والصداع النصفي وآلام الرقبة وآلام العمود الفقري السفلية والعلوية.



يضم زيت الزيتون كميات ملحوظة من فيتامين E، وبفعل العصر البارد لثمار الزيتون فإنه يبقى محتفظاً بالكثير من المواد النشطة بيولوجياً التي تمنع الالتهابات.

يذكر أن هناك بعض الأقاويل التي تردد أن زيت الزيتون غير صحي، وهذا خاطئ تاماً، فزيت الزيتون يعد أحد أقدم المواد الغذائية المعروفة في تاريخ البشرية،و وقد اُستخدم في العصور القديمة لإعداد الطعام.

كما يتمتع زيت الزيتون بميزة كبيرة، إذ لا يحتاج إلى معالجته بكثافة لأن الزيت موجود بالفعل في ثمرة الزيتون الناضجة، ناهيك عن فوائد لا تعد.