نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إذا ظهرت هذه العلامة لدى الفتاة المراهقة فاعلم أنها بدأت سن ‘‘البلوغ’’ حتى قبل 9 سنوات من عمرها .. وهذا ما يجب عليك فعله على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - فترة المراهقةآ للفتيات والفتيان هي فترة تحدث فيها العديد من التغييرات، يأتيآ مرحلة البلوغآ بمراحل جسدية وهرمونية وعاطفية، وعلى الرغم من أن كل طفله لديها رحلة فريدة، إلا أننا نريد إخبارك أن هذه التغييرات طبيعية، خاصة عند الفتيات، يمكنك مساعدة ابنتك على التنقل هذه المرة من خلال التعرف على هذه التغييرات وبدء المحادثات عنها مبكرًا.

السن الطبيعي للبلوغ عند البنات

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بالنسبة للفتياتآ تبدأ مراحل البلوغ في سن الثامنة تقريبًا،آ قد يبدو هذا صغيرًا ، لكننا نشهد تغيرات في سن البلوغ الجسدي تبدأ في سن أصغر، واعتمادًا على الجينات ، قد تبدأ في رؤية تغييرات سن البلوغ في سن السابعة، أول علامة على سن البلوغ بالنسبة للفتيات هي نمو الثدي، قد تسمع طبيبك يستخدم مصطلحًا خياليًا لهذا يسمىآ Thelarcheآ إذا لم تلاحظي نمو الثدي في سن 13 عامًا ، يجب أن تتأكدي من إجراء فحص طبي مع طبيب الأطفال أو طبيب المراهقين.

البلوغ المبكر عند البنات

تطور الثدي

شعر العانة أو الإبط

نمو سريع للطول.

حب الشباب

رائحة الجسم "للبالغين"

إفرازات مهبليةآ أو نزيف

تحدثي إلى طبيبك إذا كان عمر ابنتك أقل من 8 سنوات وظهرت عليها أي من هذه العلامات.

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أسباب البلوغ المبكر عند البنات

ينضج الجسم عندما تفرز الغدة النخامية الهرمونات

تحدث بداية البلوغ بسبب منطقةآ ما تحت المهاد هو جزء الدماغ الذي يتحكم فيآ الغدة النخامية، يخبر الغدة النخامية (غدة بحجم حبة البازلاء بالقرب من قاعدة الدماغ) بإفراز الهرمونات، تخبر هذه الهرمونات المبايض عند الفتيات بإنتاج هرمونات جنسية. تبدأ بعض الفتيات في سن البلوغ مبكرًا جدًا دون سبب معروف. قد ينتشر في العائلات،آ قد تكون الأمهات والأخوات قد نضجن مبكرًا.

في بعض الأحيان تسبب مشكلة في الدماغ، مثل إصابة أو ورم أو عدوى، البلوغ المبكر. يمكن أن تبدأ مشكلة في المبايض أو الغدة الدرقية في سن البلوغ مبكرًا.

يمكن أن تعاني بعض الفتيات منآ سن البلوغ المبكرآ "الجزئي" وقد ينمو شعر العانة أو الإبط ولكن لا يوجد تطور جنسي آخر،آ قد تظهر بعض الفتيات، اللائي تتراوح أعمارهن بين 6 أشهر و 3 سنوات، نموًا للثدي يزول لاحقًا أو قد يستمر دون تغييرات أخرى تأتي مع سن البلوغ. قد يحتاج الأطفال المصابون بالبلوغ المبكر "الجزئي" إلى مراجعة الطبيب.

كيف يؤثر البلوغ على البنات

عند انتهاء سن البلوغ ، تتوقف الفتاة عن النمو. في بعض الأحيان، لا يصل الأطفال الذين لم يتم علاجهم من سن البلوغ المبكر إلى الطول الكامل للبالغين ، لأن عظامهم تنضج ويتوقف نمو العظام في وقت قريب جدًا،آ على الرغم من أنه قد يكون لديهم طفرة نمو مبكرة تجعلهم أطول من الأطفال الآخرين في سنهم، فإن الانتهاء من سن البلوغ مبكرًا يجعلهم يتوقفون عن النمو في وقت مبكر جدًا. قد يكون البلوغ المبكر صعبًا على طفلك للتعامل معه عاطفياً واجتماعياً،آ قد تتعرض الفتيات للارتباك أو الإحراج بشأن الدورة الشهرية والثدي قبل الأطفال الآخرين،آ يمكن أن تكون مزاجية وسريعة الانفعال،آ أحد أصعب الأمور هو المضايقة التي يواجهها هؤلاء الأطفال أحيانًا من الآخرين.

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علاج البلوغ المبكر للبنات

يمكن علاج الأطفال المصابين بالبلوغ المبكر. يمكن للأطباء مساعدة طفلك على النمو ليبلغ طوله الكامل ويساعد في إيقاف المشاكل العاطفية والاجتماعية التي قد يواجهها من النضوج المبكر.

إذا اعتقد طبيبها أن ابنتك تعاني من سن البلوغ المبكر ، فقد يتم إرسالها إلى اختصاصي الغدد الصماء للأطفال، وهوطبيب متخصص في اضطرابات النمو والهرمونات عند الأطفال، اعتمادًا على السبب ، قد يشمل العلاج:

علاج السبب الكامن أو المرض.

استخدام الأدوية لخفض مستويات الهرمونات وتأخير النمو الجنسي.

في بعض الأحيان لا تكون هناك حاجة للعلاج

متى تبلغ البنت بعد ظهور الشعر

يمكنك توقع العديد من التغييرات خلال الأعمار من 8 إلى 16 عامًا وتشمل هذه التغييرات نمو الشعر في أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك حفر الذراع وخارج المهبل. ستبدأ في ملاحظة المزيد من العرق ، وأحيانًا يكون هذا العرق كريه الرائحة ، لذا لا تنسَ تذكير ابنك المراهق بالاستحمام يوميًا واستخدام مزيل العرق بشكل روتيني.

ستلاحظ زيادة في حب الشباب على الجلد.آ يمكن أن يظهر حب الشباب ليس فقط على الوجه ولكن أحيانًا على الصدر والظهر. تميل الفتيات إلى زيادة كتلة الدهون في الجسم أثناء فترة المراهقة بينما يميل الأولاد إلى زيادة كتلة العضلات. تمر الفتيات عمومًا بطفرة في النمو قبل الأولاد ، وسوف يلاحظن أنهن عادة أطول من العديد من الأولاد في الفصل أثناء وجودهم في المدرسة الإعدادية.

أخيرًا ، ستختبر الفتيات بداية فترة الحيض. يمكن أن تكون الدورات الشهرية خفيفة أو ثقيلة أو تتخطى أحيانًا شهورًا بين الدورات في أول عام إلى عامين بعد البدء ، ويمكن أن تكون هذه كلها تغيرات طبيعية. إذاآ أصبح النزيف غزيرًا للغايةآ حيث يتم نقعهم من خلال الملابس أو ملاءات السرير في الليل ، أو إذا كانوا يتغيبون عن المدرسة أو الأنشطة بسبب تدفق الدورة الشهرية أو الألم ، فيجب عليهم مراجعة طبيب الأطفال.

نصائح للأمهاتآ حولآ مرحلة البلوغ

على الرغم من أن المناقشات حول مراحل البلوغ والجهاز التناسلي الأنثوي قد تكون محرجة عند التحدث عنها مع الفتيات الصغيرات ، فمن المهم أن يبدأ الآباء هذه المناقشات قبل حدوث التغييرات حتى يتمكن المراهقون من الاستعداد بشكل أفضل والشعور براحة أكبر عند بدء سن البلوغ.

من المهم أيضًا استخدام مصطلحات التشريح الصحيحة عند إجراء هذه المناقشات. اعتدنا على قول كلمات مثل "الأجزاء الخاصة" أو استخدام ألقاب لأجزاء الجسم ، ولكن من الممارسات الصحية استخدام الكلمات الصحيحة مثل "المهبل" أو "الثديين" أو "الدورة الشهرية" أو "الدورة الشهرية" عند تعليمك أطفال. سيساعد هذا في تطبيع التغييرات التي يمرون بها خلال فترة البلوغ ويساعدهم على الشعور بمزيد من الثقة والراحة في بشرتهم.