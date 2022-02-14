حفاظ على هاتفك... أفضل طريقة لشحن بطارية الموبايل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بالكاد يتطلع الجميع إلى إطالة عمر بطارية الهاتف الذكي، سواء ذلك الذي يعمل بنظام تشغيل الأندرويد أو نظام IOS، وتعتبر طريقة الشحن واحدة من أساليب الحفاظ على عمر بطارية الموبايل الجديد، وتطيل عمرها وتجعل المستخدم يستفيد منها بأكبر قد ممكن، وذلك لأن صناعة معظم بطاريات الهواتف من الليثيوم أيون.

ولعل صناعة البطاريات من هذه المادة تجعلها عرضة للتضرر إذا لم يتم شحنها بالشكل المطلوب قبل الاستخدام لأول مرة، لذا فإن شركات الهواتف الذكية تنصح المستخدمين باتباع جميع الإرشادات الخاصة بالهاتف عند شحن البطارية، وإليكم أفضل طريقة لشحن بطارية الموبايل الجديدة.

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اعلم أن الوقت الذي تستلزمه بطارية الهاتف من أجل تهيئة شحنها بشكل كامل للمرة الأولى تختلف من شركة لأخرى، فيشترط الشركات التى تُصنع بطاريات هواتفها من الليثيوم قبل التشغيل لأول مرة شحنها مدة لا تقل عن 5 إلى 6 ساعات للشحن بالكامل.

صناعة البطاريات من هذه المادة تجعلها عرضة للتضرر

هذا فيما قد تستغرق البطاريات التي يتم صناعتها من النيكل وقتًا أطول من أجل تهيئة شحنها لأول مرة أكثر من بطاريات الليثيوم أيون، حيث يلزم تركها لمدة من 6 إلى 8 ساعات ليكتمل شحنها، ولكن مؤخرًا تختلف معظم شركات الهواتف عن تصنيع البطاريات من هذه المادة.

ويعود ذلك لما تقدمه البطاريات المصنوعة من مادة الليثيوم أيون للهواتف الذكية وبالتالي المستخدمين، فيه أصغر حجمًا، بما ينعكس على وزن وتصميم الهاتف، ولكن بعد استخدامها لوقت ما يصبح عمرها أقصر، وقتها من الممكن أن يدوم شحنها لنصف يوم فقط أو أقل حتى بعد شحنها كاملة، فتلك البطاريات تفقد شحنها بطريقة كبيرة، لذا إليكم أفضل طريقة لشحن هذه الأنواع من البطاريات:

لا تترك البطارية موصولة بالشاحن وقت الليل

- اشحن بطارية الموبايل الجديد لفترة قصيرة فقط قدر الإمكان.

- تجنب تفريغ شحن الموبايل كاملًا قبل إعادة شحن البطارية مرة أخرى حتى لا تتآكل.

- حاول أن تحافظ على نسبة شحن البطارية ما بين 65% و75%، عند شحنها لكل مرة، لتتجنب حدوث الأضرار طويلة الأمد.

- عليك الابتعاد عن شحن البطارية بالكامل خاصة في حال انخفاض نسبة الشحن كثيرًا، حتى لا تقصر عمر البطارية الافتراضي.

- لا تترك البطارية موصولة بالشاحن وقت الليل.