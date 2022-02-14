مشروب بسيط إذا تناولته على الريق فإنه يخلصك من السموم وارتفاع ضغط الدم ويقضي على العجز والشيخوخة ويعيد لك شبابك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل -

يحظى خلّ التفاح بمكانة كبيرة منذ القدم وتعددت استخدامه لأغراضٍ علاجية، ويعتبر علاجًا سحريًا لتخليص الجسم من العديد من الأمراض، ويستخدم في يومنا هذا بكثرة إذ يضاف إلى نظام الغذاء اليومي، ويعتبر من المواد التي تمتلك القدرة العلاجية والوقائية في نفس الوقت، ويستخدم بكثرة لإنقاص الوزن، وتتعدد فوائده الصحية والجمالية بحيث تفوق الوصف، وسنتعرف في مقالنا هذا على فوائد شرب خلّ التفاح على الريق.

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فوائد شرب خلّ التفّاح على الريق

يساهم في خسارة الوزن، وذلك لاحتوائه على البكتين الذي يقلل مستوى الكوليسترول ويسرع عملية حرق الجسم للدهون الضارة، كما أنه يمنح الشعور بالشبع.

يقوي مناعة الجسم لاحتوائه على البروبيوتيك وهي بكتيريا نافعة تدعم جهاز المناعة، كما أنه يحدث توازن في البكتيريا النافعة الموجودة في المعدة، وبالتالي يقلل من نمو فطر المبيضات، ويقوي صحة الأمعاء التي تنعكس بدورها الإيجابي على سلامة جهاز المناعة.

يحسن عملية الهضم لاحتواء خل التفاح على عناصر غذائية، وإنزيمات تعزز من إنتاج العصارة الهضمية. يطرد الغازات، ويعالج الانتفاخ، ويمنع تشجنات المعدة لاحتوائه على حمض الخليك، وحمض المليك المضادان للفيروسات، ويعتبر مهدئًا للجهاز الهضمي، كما يحمي من اضطراباته.

يطهر الغدد الليمفاوية ويخلص من المخاط. ينظم مستوى السكر في الدم، ويحرق الكربوهيدرات ويبطئ عملية الهضم، ويحسن مقاومة الأنسولين ويعتبر بديلًا لبعض أدوية السكري.

يحد من ارتفاع ضغط الدم، إذ يوسع الأوعية الدموية ويزيد من إنتاج أكسيد النيتريك، ويعتبر مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

يخلص الجسم من السموم، إذ ينقي الجسم والكبد من السموم ويطرحها خارج الجسم. يعالج حب الشباب والعديد من الأمراض الجلدية المختلفة.

يقوي وينشط جسم الإنسان، إذ يزيد طاقة الجسم ويحسن القدرة على التحملويساهم في معالجة العجز والشيخوخة وإعطاء الجسم الروح الشبابية والحيوية..

يحافظ على صحة الفم، ويستخدم لقتل البكتيريا والقضاء على رائحة الفم الكريهة، وإزالة البقع عن الأسنان، ويجعلها بيضاء إذ يستخدم كغسول فموي لتنظيف الأسنان. يوقف الحازوقة (الفواق).

يعالج آلام الحلق، ويقضي على العدوى البكتيرية والفيروسية، لاحتوائه على خصائص حمضية تخلق بيئة لا تناسب نمو الجراثيم، وبالتالي يمنع خل التفاح من بقاء هذه الجراثيم حية.

يعالج انسداد الأنف، ويخلص من المخاط، واحتقان الأنف لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم. يسكن الآلام الناتجة عن تقلصات القدم، كما يمنع من الإصابة بتقلصات القدم.