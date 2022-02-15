نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وداعًا للأنسولين.. فاكهة متوفرة حاليًا في الأسواق تعزز إنتاج الأنسولين في الجسم وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل أذهل الكثير من الأطباء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد اليوسفي أحد أفضل أنواع الفاكهة حيث يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات الهامة والمعادن الضرورية للصحة ، مثل فيتامين c و فيتامين أ ، وفيتامين e ، وهو الفيتامين المسئول عن إكتساب اليوسفي اللون البرتقالي.

وأثبتت العديد من الدراسات أن اليوسفي يحتوي على إحدى المركبات التي لها كفاءة وفعالية كبيرة في مكافحة والقضاء على الخلايا السرطانية الخبيثة ، ويعد اليوسفي أكثر أنواع الفاكهة التي تحتوي على هذا المركب ، واليوسفي به نسبة من السكريات ، لكنه لا يحتوي على أي نسبة من الدهون الضارة والكولسترول .

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فوائد اليوسفي لمرضى السكري :

1 – إن تناول اليوسفي باستمرار يساعد على تنقية الدم وتنظيفه من السموم والمواد الضارة التي تتجمع به داخل الجسم ، لذلك فإن تناول اليوسفي بشكل عام يخلص الجسم من السموم الضارة الموجودة بداخله ، فيقوي الصحة العامة ويقي الجسم من الامراض .

2 – لليوسفي قدرة كبيرة على خفض مستوى السكر الزائد في الدم ، حيث تعمل الفيتامينات والمعادن الموجودة بداخله على زيادة نشاط عمل البنكرياس فيقوم بإفراز الأنسولين بإنتظام أكبر ، كما تعمل السكريات الموجودة في اليوسفي على خفض السكر في الدم من خلال إبطاء إمتصاص خلايا الجسم للسكريات ، فلا يرتفع السكر .

3 – إن فيتامين c الموجود في اليوسفي يساعد على وقاية مرضى السكري من مشكلات ومضاعفات مرض السكري على الجلد ، فيحمي هذا الفيتامين من مشكلات القدم السكري ، كما يساعد على زيادة مرونة الجلد ، ويساعد في إلتئام جروح مريض السكري .

4 – يحسن اليوسفي من حركة الدورة الدموية داخل الجسم ، كما أنه يعمل على تنشيط عمل القلب ، ووقايته من العديد من الامراض والمشكلات الصحية الخطيرة التي تهدده مع الإصابة بمرض السكري .

5 – إن اليوسفي له قدرة كبير على زيادة تمييع الدم ، وبالتالي فهو يقي من الجلطات ، وخاصة لمرضى السكري الذين يعانون من أمراض القلب .

المصدر: ويب طب